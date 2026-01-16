AKTUÁLNE Čelná zrážka na frekventovanej križovatke: Vodička prešla do protismeru! Zranené je aj malé dieťa

čelná zrážka na križovatke ulíc Krasovského a Einsteinová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - V Bratislave došlo v piatok na križovatke ulíc Krasovského a Einsteinová k čelnej zrážke dvoch osobných áut. V dôsledku nehody previezli vodičku jedného z vozidiel aj maloletého chlapca, nachádzajúceho sa v jej aute, na ošetrenie do nemocnice. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií vodička vozidla značky Suzuki pri prejazde zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky a čelne narazila do oproti idúceho vozidla značky Opel,“ priblížil Szeiff. Premávku v uvedenom úseku usmerňujú dopravní policajti. Vyšetrovaním presných príčin nehody sa zaoberá polícia.
čelná zrážka na križovatke ulíc Krasovského a Einsteinová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)