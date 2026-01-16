V Tatrách a Malej Fatre platí nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných, Nízkych Tatrách a Malej Fatre platí v piatok nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej Fatre a Lúčanskej Malej Fatre platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Na záveterných stranách pohorí sú v najvyšších polohách vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch najvyšších polôh. „Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením. Vplyvom oteplenia sneh postupne oťažie, a to najmä v stredných polohách. Počas dňa sa tu ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu,“ upozornilo stredisko.
Počasie počas piatku bude ovplyvňovať prílev teplého vzduchu, postupne bude oblačnosť klesať. Sneh je v teréne rozmiestnený veľmi nerovnomerne a v priebehu dňa bude vplyvom oteplenia vlhnúť, ťažieť a sadať. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná.