Sila Hudby vypredala tri mestá a teraz mieri do Košíc! Na pódiu sa v rámci nezabudnuteľného večera predstaví aj speváčka Tina

Projekt uznávaného hudobného producenta Fillipiana, ktorý založil spoločne s bývalým PR manažérom a moderátorom Oktagon MMA Robertom Kmeťom zožal úspechy v Bratislave, Trnave a v Trenčíne. V každom z menovaných miest zaznamenala Sila Hudby vypredané koncerty a už viac ako tisíc spokojných divákov. Výnimočnosť tohoto projektu potvrdzujú aj reakcie známych tvárí hudobného sveta, medzi ktorými nechýbal raper Majself, speváčka Tina či Natália Bagárová.
Kvarteto, ktoré je podporené hudobnou silou od spomínaného producenta dokázalo v spojení artových obrazov premietaných na obrazovke za hudobníkmi, v mnohých fanúšikoch kvalitnej hudby vyvolať nostalgiu, spomienky, ale aj prekvapenie.
„Nádherné to bolo, veľmi som si to užila. Najviac ma prekvapilo to, že Fillipian dokázal spojiť viacero žánrov do celku, ktorý dával zmysel. Očakávala som, že to bude prepracované, ale toto ma dostalo,“ konštatovala česká umelkyňa Natália Bagárová.
„Mal som zimomriavky už od začiatku. Výber skladieb bol vynikajúci, pri niektorých aranžmá som neočakával to vizuálne spojenie so samotnými skladbami. Odporúčam Silu Hudby rozhodne zažiť každému, kto miluje hudbu,“ prezradil Majself.
Koncertné turné Sily Hudby pokračuje najbližšie 15. marca v Košiciach. Lístky sú aktuálne stále dostupné v sieti predpredaj.sk. V Dome umenia sa predtsaví okrem kvarteta aj speváčka Tina, ktorá s Fillipianom už dlhšie spolupracuje. Producent sa podpísal pod jej skladbu Wande či Majsa, ktorá presiahla 4,5 milióna vzhliadnutí.
„Som hrdá na to, že v rámci tejto šou budem spievať 15. marca v Košiciach. Fillipian má neskutočný cit na výber pesničiek, čo som osobne zažila na koncerte v Trnave, kam som sa prišla na Silu Hudby pozrieť. Oplatí sa prísť si užiť, až priam precítiť túto šou, jej kompaktnosť,“ konštatovala výnimočná speváčka.
Fillipian s Robertom Kmeťom navyše ohlásili ďalšie koncerty v Bardejove a v Trebišove. Rovnako potvrdili, že tento výnimočný projekt uvidia aj fanúšikovia v ďalších mestách už počas jesene 2026.
Vstupenky na Predpredaj.sk
- reklamná správa -