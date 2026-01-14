Polícia upozorňuje: Pre mrznúci dážď znížili na diaľnici D1 maximálnu rýchlosť

Na diaľnici D1 v Trenčianskom kraji je pre mrznúci dážď znížená maximálne povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Na diaľnici D1 v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je aktuálne znížená maximálne povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Aktuálne je znížená rýchlosť na diaľnici D1 v celom obvode Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne na 80 kilometrov za hodinu z dôvodu mrznúceho dažďa,“ informuje polícia. Polícia zároveň žiada vodičov o opatrnú a zodpovednú jazdu.