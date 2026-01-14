Viaceré mimovládky odmietajú zmeny pri trestoch za extrémizmus či katastri

BRATISLAVA - Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Mladí proti fašizmu odmietajú novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá rieši tresty za extrémizmus. Rovnaký postoj majú aj voči vládnej novele zákona o katastri. Vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrhy v parlamente nepodporili. Uviedli to v spoločnom stanovisku.
Organizácie kritizujú útok na slobodu
„Slovensko sa ocitlo na križovatke, kde vládna moc podniká frontálny útok na základy slobody. Navrhované zmeny vnímame ako cielenú snahu o likvidáciu transparentnosti a rezignáciu štátu na ochranu občanov pred nenávisťou,“ skonštatovali.
Novela ohrozuje bezpečnosť a transparentnosť
Novelu Trestného zákona označili organizácie za priame ohrozenie bezpečnosti. Kritizovali návrh na vypustenie trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu aj na zníženie trestov za niektoré extrémistické činy. „Úlohou štátu má byť ochrana slušných občanov, nie ľudí, páchajúcich zlo. Štát, ktorý rezignuje na postihovanie šírenia neonacistických či nenávistných materiálov práve túto základnú úlohu stratí. Sloboda prejavu nie je nekonečná. Končí tam, kde dochádza k sympatizovaniu s nenávisťou vedúcou k násiliu,“ skonštatoval Marek Mach z Mladí proti fašizmu.
Mimovládne organizácie svoj nesúhlas vyjadrili aj s novelou zákona o katastri. Upozornili na to, že úprava má zakázať používať údaje z katastra na vyhodnocovanie majetkových pomerov a ekonomického správania osôb. „Transparentnosť nie je šikanovaním politikov, ale základným nástrojom v boji proti korupcii. Tento krok zásadným spôsobom obmedzuje investigatívnu žurnalistiku a prácu protikorupčných organizácií. Slovensko sa vracia do éry netransparentnosti, kde pôvod majetku mocných zostáva štátnym tajomstvom a pravda o nich sa stáva nežiaducou,“ dodala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Organizácie preto vyzvali poslancov NR SR, aby návrhy neschválili. Spustili k tomu aj hromadnú podpisovú akciu.
SNS navrhuje zmenu Trestného zákona
S novelou Trestného zákona prišla skupina poslancov za koaličnú SNS. Predložila ju do parlamentu. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
Zmenu zákona o katastri schválila 17. decembra vláda. Parlament by ju mal riešiť na najbližšej schôdzi. Úprava má priniesť viaceré zmeny. Navrhuje sa v nej v súvislosti s prístupom k údajom katastra zaviesť povinná bezplatná autentifikácia. „Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov, ako aj za účelom zabránenia zneužívania týchto údajov katastra,“ uvádza sa v návrhu. Údaje z autentifikácie by podľa návrhu mohli byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Úprava tiež ustanovuje novú skutkovú podstatu priestupku aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.