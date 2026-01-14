Policajti zasahovali pre drogy na viacerých miestach Prešovského kraja

PREŠOV - Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove realizoval v utorok (13. 1.) v rámci policajnej akcie s názvom Everest, zameranej na závažnú drogovú trestnú činnosť, zásah na viacerých miestach Prešovského kraja. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, prešovskí krajskí kriminalisti v súčinnosti s príslušníkmi PPÚ z Prešova a Košíc, za účasti kriminalistických technikov a policajných kynológov zadržali niekoľko osôb a vykonali domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov.
„V rámci policajnej akcie bolo doposiaľ zaistené väčšie množstvo rôznych omamných a psychotropných látok, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania,“ priblížila polícia s tým, že procesné úkony v uvedenej veci naďalej prebiehajú.