Minister Ráž v netradičnej úlohe: VIDEO Ráno strávil v kabíne sypača! Šichta na cestách

BRATISLAVA - Slovensko sa dnes zobudilo do zasneženého, upršaného a mrazivého rána, ktoré dáva zabrať vodičom aj chodcom. Kvôli mínusovým teplotám dážď mrzol, cesty a chodníky sa tak na niektorých miestach premenili doslova na ľadové plochy. Cestári majú od včerajšieho večera plné ruky práce a ruku k ich práci sa rozhodol priložiť aj minister dopravy Jozef Ráž (SMER-SSD), ktorý strávil ráno v sypači.
"Dobré ráno Bratislava, dobré ráno Slovensko," pozdraví Ráž vo videu, ktoré vzniklo v skorých ranných hodinách na prednom sedadle jedného zo sypačov. "Prešli sme už Prístavný most, most Lafranconi a vraciame sa teraz po Prístavnom moste. Odhŕňame dialnice, je už tesne pred 6. hodinou a o 4.30 som sa k Ďurovi (šofér sypača, pozn, red.) na chvílu pridal ja, ale on už je dvanásstu hodinu v práci," povedal minister. "Všetka technika je vonku, tak verím tomu, že sa podarí urobiť maximum preto, aby sme sa dnes všetci dostali do práce bezpečne," uzavrel Ráž.