Pri policajnom zásahu zomrela osoba: Cudzie zavinenie vylúčili

BRATISLAVA - Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel. Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie. Informoval o tom Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vo veci vedie trestné stíhanie pre usmrtenie.
„Policajná hliadka zastavovala na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou. Vozidlo pred hliadkou Policajného zboru unikalo. Vo vozidle boli dve osoby, nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov, nasadzovaní pút unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ ozrejmil ÚIS s tým, že policajti do príchodu záchranky poskytovali vodičovi prvú pomoc.