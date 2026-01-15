Expertný výbor hodnotí Slovensko: Pokrok v boji proti praniu peňazí, slabiny pretrvávajú

ŠTRASBURG - Slovenská republika dosiahla výrazný pokrok v zlepšovaní svojho rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Naopak, dostatočný posun nenastal v oblastiach, ktoré sa okrem iného týkajú neziskových organizácií, určitých regulácií či sankcií. Vo svojich záveroch to v správe zverejnenej vo štvrtok uviedol expertný výbor Rady Európy (MONEYVAL). Informoval o tom hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.
Legislatívne reformy
SR podľa výboru vykonala významné legislatívne reformy, ktoré riešia širokú škálu technických nedostatkov v súlade s odporúčaniami uvedenými v predchádzajúcich správach a hodnoteniach od roku 2020.
Štát sa primerane vyrovnal s nedostatkami, na ktoré poukazovala medzinárodná organizácia Finančná akčná skupina (FATF). V dôsledku toho mu MONEYVAL pripísal zlepšenie v ôsmich odporúčaniach týkajúcich sa preverovania identity zákazníkov či záležitostí politicky exponovaných osôb.
Pokrok v rizikových oblastiach
K pokroku došlo tiež v oblastiach korešpondenčného bankovníctva, virtuálnych aktív a poskytovateľov súvisiacich služieb, rizikových krajín či niektorých nefinančných podnikov a profesií, ako sú kasína, realitné či právnické kancelárie, a takisto pri finančnej spravodajskej inštitúcii.
Pretrvávajúce nedostatky
Expertný výbor RE však skonštatoval, že SR neprijala dostatočné opatrenia, aby jej mohol zvýšiť rating pri odporúčaniach, ktoré sa zaoberajú neziskovými organizáciami, vnútornou kontrolou pobočiek firiem a dcérskych spoločností, reguláciami a dohľadom nad určenými nefinančnými podnikmi a profesiami.
„Celkovo zo 40 odporúčaní FATF má Slovenská republika v súčasnosti súlad so siedmimi odporúčaniami, vo veľkej miere má súlad s 29 odporúčaniami a čiastočný súlad so štyrmi odporúčaniami,“ uvádza sa v správe výboru s tým, že v žiadnom z odporúčaní nebola zistená nekompatibilita.
MONEYVAL zároveň v súlade so svojimi procedúrami a s ohľadom na návštevu SR v rámci šiesteho hodnotiaceho kola naplánovaného na október 2028, rozhodol, že Slovenskú republiku už dodatočne nebude hodnotiť v rámci piateho kola, ktorého sa týkala zverejnená správa.