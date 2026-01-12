AKTUÁLNE Dopravná nehoda dvoch kamiónov uzavrela cestu medzi Krupinou a Zvolenom

KRUPINA - Na ceste I/66 za Krupinou v smere na Zvolen došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode dvoch kamiónov. Úsek je v oboch smeroch uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. V dôsledku nehody je cesta aktuálne neprejazdná,“ uviedla polícia s tým, že bližšie informácie k nehode poskytne neskôr. Neprejazdný úsek môžu vodiči podľa Zelenej vlny STVR obísť cez Banskú Štiavnicu.
V súvislosti s dopravnou nehodou na miesto vyslali aj hasičov. Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov so štyrmi kusmi techniky, ktorí z kamióna vyslobodzujú jednu zakliesnenú osobu.