Novoročný nepríjemný šok na čerpacích staniciach: Dramatický nárast cien palív! Slová analytika zabolia

Konsolidačný balíček s vyššou DPH, vyššie ceny ropy. To všetko spôsobilo, že sme sa do nového roka zobudili nepríjemne prekvapení. Dôvodom boli vyššie ceny palív, ktoré na Slovensku výrazne narástli. Do Silvestra sa liter benzínu predával v priemere 1,537 eura, liter nafty za 1,490 eura. No odbitím nového roka sa všetko zmenilo.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,575 eura, nafta za 1,527 eura za liter. Na OMV a Shell svietia ceny 1,579 eura za liter benzínu a 1,529 eura za liter nafty. Najlacnejšie naďalej tankujeme na čerpačke Orlen, kde stojí benzín 1,555 eura za liter a nafta 1,507 eura za liter nafty.

Analytici: Treba sa pripraviť na nárast cien

Ceny pohonných látok sa v 52. týždni mierne znížili alebo stagnovali. Ceny nafty poklesli o 0,003 eura za liter, teda o 0,2 % na úroveň 1,474 eura/l. Ceny 95-oktánového benzínu sa oproti minulému týždňu nezmenili a zostali na úrovni 1,524 eura/l. Začiatkom roka by ceny pohonných látok mali vzrásť približne o 2,5 % v dôsledku rastúcich cien ropy a zvýšenia dane z pridanej hodnoty, uviedol v piatok analytik XTB Marek Nemky.

"Ceny ropy postupne rastú. Za uplynulý týždeň vzrástli o 1,68 %, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 75 dolárov za barel a aktuálne sa nachádza na úrovni 75,51 dolára, čo predstavuje ďalší nárast o 1,8 % oproti koncu predchádzajúceho týždňa," upozornil Nemky. Rast je podľa neho podporený najmä očakávaniami zvýšeného dopytu v Číne po možných vládnych stimuloch do ekonomiky. Na druhej strane však Spojené štáty pokračujú vo zvyšovaní produkcie ropy, ktorá v októbri 2024 dosiahla historické maximum 13,46 milióna barelov denne.

Veľkoobchodné ceny pohonných látok kopírujú vývoj cien ropy, čo znamená, že rast cien sa pravdepodobne prejaví aj na čerpacích staniciach. Dlhodobé predpovede na ropnom trhu podľa analytika naznačujú, že v roku 2025 by mohol nastať prebytok ponuky, čo by malo brániť výraznému rastu cien. Napriek tomu budú ceny pohonných látok v roku 2025 ovplyvňované aj nepredvídateľnými udalosťami, ktoré môžu zmeniť aktuálne očakávania.

To, že ceny palív budú ešte ďalej rásť, pripustil aj analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Ako vysvetlil, cena ropy na globálnom trhu rastie a taktiež sa zvyšujú veľkoobchodné marže v Európe. "Kartel OPEC pokračuje v obmedzovaní produkcie. Zároveň sledujem kvôli zime rast dopytu po vykurovacom oleji, čo obmedzuje ponuku nafty na trhu. Taktiež je dôležité oslabovanie eura voči americkému doláru. Ceny motorových palív sa budú postupne zvyšovať, zdraženie v najbližších dvoch týždňoch by malo byť na úrovni 2 centov na liter a pravdepodobne bude pokračovať zdražovanie i v druhej polovici januára," upozornil Tomčiak. Ako dodal, situácia na Blízkom východe je z pohľadu produkcie ropy a ropných produktov stabilná. Kartel OPEC chce ale vyššiu cenu ropy, takže bude naďalej obmedzovať ťažbu. Ťažobný limit je zatiaľ nastavený do konca marca.

Ceny ropy posilnili

Ceny ropy sa v piatok ráno mierne posilnili po tom, ako predchádzajúci deň uzavreli na najvyššej úrovni za viac ako dva mesiace. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä očakávania, že Čína pristúpi k rozsiahlejším opatreniam na podporu hospodárskeho rastu, čo by mohlo zvýšiť dopyt po rope v krajine, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.31 h SEČ 75,97 USD (73,61 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 4 centy (0,05 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 73,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 6 centov (0,08 %).

Čínsky prezident Si Ťin-Pching v novoročnom prejave sľúbil, že Peking bude v roku 2025 uplatňovať aktívnejšiu makroekonomickú politiku s cieľom dosiahnuť hospodársky rast na úrovni približne 5 %. Oficiálny cieľ rastu bude zverejnený až v marci na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu. V minulom roku sa čínska ekonomika podľa odhadov zväčšila o 4,8 %.