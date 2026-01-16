Kolaps na D2! Po zrážke áut stoja vodiči pred tunelom Sitina desiatky minút

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy sa po zrážke dvoch áut tvoria kolóny. K nehode došlo pred tunelom Sitina a vodiči musia počítať so zdržaním približne 50 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Ako spresnila, na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu a Lamač sa vodiči zdržia približne 15 minút. Zelená vlna STVR upozornila aj na ďalšiu dopravnú nehodu v Bratislave na Záhradníckej ulici pri Strednej zdravotníckej škole v smere z centra, kde sa zrazili dve vozidlá. Zdržanie hlási v oboch smeroch. V Bratislave sa vodiči zdržia približne 15 minút aj na Račianskej ulici smerom do centra.
Viaceré zdržania eviduje aj Stellacentrum. Do desať minút si vodiči postoja na diaľnici D2 v úseku Lozorno, Stupava a Lamač, na diaľnici D4 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou, ako aj na trase medzi Stupavou, Záhorskou Bystricou a Lamačom. Zdržanie do desať minút hlásia aj vodiči medzi Dunajskou Lužnou a Rovinkou, na diaľnici D1 v smere zo Senca cez Zlaté piesky po Prístavný most, medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji, na rýchlostnej ceste R7 smerom na Bajkalskú ulicu a na trase zo Senca na diaľnicu D1.