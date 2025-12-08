Historický moment: Na Štrbskom Plese spustili novú lanovku za 11 miliónov eur

Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese v sobotu odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky na Medvediu kopu. Osemmiestna sedačková dráha je najväčšou investíciou v stredisku za posledných 15 rokov. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková verí, že vďaka tomu prilákajú v zime viac návštevníkov.
