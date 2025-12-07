Bude to parádna jazda: ZSSK predstavila moderný vlak ComfortJet

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť začne od nového grafikonu 2025/2026 premávať moderná vlaková súprava ComfortJet. Cestujúcim prinesie väčší komfort s kapacitou 555 miest na sedenie, z toho 99 v prvej triede a ďalších 18 v reštauračnom vozni. V pondelok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
