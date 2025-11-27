Polícia vyšetruje krádež auta v Humennom, majiteľ nechal kľúče vo vozidle

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HUMENNÉ - Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže osobného motorového vozidla. K skutku došlo v noci na 26. novembra na Čapajevovej ulici, kde neznámy páchateľ využil neuzamknuté vozidlo s ponechanými kľúčmi v zapaľovaní a s autom odišiel. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Poškodenému, no nezodpovednému majiteľovi, vznikla škoda najmenej 2000 eur,“ dodala hovorkyňa.