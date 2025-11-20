Tvrdý zásah pre Gemer: Významný zamestnávateľ prepúšťa, vláda chce bane využiť ako kryty

LUBENÍK – Slovmag Lubeník, jeden z najväčších zamestnávateľov v okrese Revúca, dočasne zastavil ťažbu magnezitu. Výsledkom je prepúšťanie a neistota v regióne, ktorý už roky patrí medzi najchudobnejšie. Kým firma hovorí o poklese odbytu a sankciách, vláda predkladá netradičné riešenie: nevyužívané bane by sa mohli zmeniť na kryty civilnej ochrany.
Slovmag potvrdil, že banská činnosť bola pozastavená po tom, čo klesol export na Ukrajinu a pre sankcie padol aj odbyt v Rusku a Bielorusku. Firma v tomto roku ukončila pracovný pomer s 30 pracovníkmi banskej prevádzky, ďalších 15 sa presunulo do iných výrobných činnosti. Tvrdí, že išlo o nevyhnutné kroky v reakcii na kombináciu negatívnych faktorov. Na prerušenie činnosti upozornil Denník N.
„Aktuálne je na banskej prevádzke 15 zamestnancov zabezpečujúcich prevažne potrebné údržbárske činnosti,“ priblížil Slovmag Lubeník s tým, že v súčasnosti zamestnáva 278 ľudí. Ešte na jar 2023 tu pracovalo 450 ľudí.
„Všetky ostatné činnosti spoločnosti ostali zachované a pokračujú. Tržby spoločnosti sa medziročne zvýšili o 28 percent a cieľom uvedených organizačných opatrení je zabezpečiť pokračovanie tradičnej výroby žiaruvzdorných materiálov v energeticky náročnej výrobe a pri dodržiavaní všetkých sankčných opatrení,“ doplnila spoločnosť.
Vláda chce z baní kryty pre civilistov
Firma v stanovisku uvádza, že sa o pomoc pri riešení situácie už skôr obrátila na príslušné ministerstvá. Koncom októbra vláda schválila návrh rezortu vnútra, ktorý počíta s využitím nevyužívaných banských diel v Slovenskom rudohorí na účely civilnej ochrany. Spôsoby využitia preskúma spolu s Ministerstvom hospodárstva SR, materiál tiež počíta s ochranou ťažobného potenciálu ložísk.
archívne video
„Vzhľadom na predpokladanú dočasnosť vplyvu uvedených vonkajších faktorov a na ostatné uvedené okolnosti môže preto spoločnosť len podporiť iniciatívu vlády SR pri hľadaní riešenia využiteľnosti existujúcich banských diel, pričom zároveň by sa zachovala možnosť prípadného budúceho využitia zásob magnezitu,“ reagovala spoločnosť.
Slovmag Lubeník sa zaoberá ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu. V okrese Revúca, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, patrí dlhodobo k najväčším zamestnávateľom.