V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO

Dnes sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici koná druhý ročník veľtrhu práce Kariéra EXPO, ktorý otvorili Lýdia Vajcíková, riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, a Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR spoločnosti Kariéra.
Prečo prísť - čo vás čaká
Kariéra EXPO je výborná príležitosť pre uchádzačov o prácu, ktorí sa chcú rozvíjať, nadviazať kontakty a získať priamy prístup k zamestnávateľom. Podujatie je určené pre ľudí, ktorí hľadajú novú prácu, zmenu kariéry alebo jednoducho chcú preskúmať trh práce vo svojom regióne.
Medzi hlavné aktivity patrí:
- Inšpiratívne prednášky - motivačné témy na hlavnom pódiu aj na Kariéra IT & Skills stage.
- Testovanie zručností - osobnostné testy, testy v cudzích jazykoch a v IT.
- Konzultácie životopisu (CV) - možnosť nechať si skontrolovať a zlepšiť CV s profesionálmi.
- Fotenie na CV - profesionálna fotografia priamo na veľtrhu, ktorú dostanete po podujatí.
- Priame stretnutia - neformálne rozhovory s náborovými manažérmi, možnosť pohovorov „tvárou v tvár“.
Vstup na podujatie je zadarmo, odporúčame registráciu vopred na stránke podujatia.
Významní vystavovatelia
Na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici je prítomných viac ako 20 vystavovateľov z rôznych odvetví. Nájdete tu napríklad Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Finančnú správu, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, LAPIS IT, Lidl Slovenská republika, KRONOSPAN či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Tento mix vystavovateľov vám umožní preskúmať možnosti nielen v tradičných sektoroch, ale aj v IT, výrobe, verejnej správe či vzdelávaní.
Pre koho je EXPO ideálne
- Pre uchádzačov o prácu, ktorí chcú získať priamy kontakt so zamestnávateľmi z regiónu.
- Pre študentov a absolventov - na získanie praxe, rád a inšpirácie.
- Pre ľudí uvažujúcich o kariérnej zmene - EXPO ponúka testovanie, rozhovory aj networking.
- Pre tých, ktorí chcú vylepšiť svoje CV a prezentáciu - konzultácie a profesionálne fotenie sú k dispozícii.
Praktické informácie
Kedy: 19. novembra 2025, od 9:00 do 17:00
Kde: Hotel Dixon, Banská Bystrica
Vstup: zdarma, registrácia odporúčaná