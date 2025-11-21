Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky

Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt Advertoriál
Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Populárna značka Slovákov si upevnila pozíciu obľúbenej drogérie slovenských zákazníkov. Pozrite si, čo všetko stihla počas roka.

Spoločnosť dm drogerie markt potvrdila vo fiškálnom roku 2024/2025 (1. 9. 2024 - 30. 9. 2025) postavenie lídra slovenského trhu v segmente drogérie a kozmetiky. Dosiahla rekordný obrat presahujúci 570 miliónov eur, to je nárast o vyše 13 percent. Za úspechom stoja cielené investície do predajní, IT systémov a inovatívnych služieb, aj dôraz na cenovú stabilitu pre zákazníkov. 

„Priateľskí a kompetentní spolupracovníci, jedinečná atmosféra predajní, kvalitná a aktuálna ponuka, užitočné spoločenské iniciatívy a povesť vzorového zamestnávateľa. To sú z pohľadu zákazníkov dôvody, prečo dôverujú dm,“ uviedol Martin Podhradský, konateľ spoločnosti.

Populárna značka Slovákov zaznamenala ďalší úspešný rok: Ako je to s cenami tovaru? (Zdroj: Topky.sk/Narcis Liptáková a Tomáš Hambálek)

Ceny sú absolútne pod kontrolou

Martin Podhradský zdôraznil rastúci význam cenovej dostupnosti v časoch obmedzených domácich rozpočtov. Ceny v dm rástli 3,6-krát pomalšie ako inflácia. „Naša stratégia zaručuje, že nákup v dm zostáva pre zákazníkov naďalej príťažlivou voľbou. Ich dôvera je pre nás najväčšou odmenou i záväzkom.“  

Značka dm pri všetkých predajných položkách nezvyšuje ceny v priemere až 18 mesiacov. Viac než päťtisíc produktov ostalo bez navýšenia cien aj po zvýšení DPH. Na udržanie cenovej stability v  období od januára do septembra 2025 investovala dm z vlastných zdrojov viac ako 2,75 milióna eur.

Denne zákazníci spravili cez 93-tisíc nákupov

Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol viac než 34 miliónov, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o vyše 8 percent. Denne zákazníci v predajniach dm spravili v priemere 93 230 nákupov. Počet predaných kusov tovarov za rok narástol o takmer 14 percent. Viac než každý druhý predaný produkt pochádza z jednej z 32 značiek rodiny dm. 

„Sústreďujeme sa viac než kedykoľvek predtým na to, čo je pre našich zákazníkov naozaj dôležité. S viac než 5 261 zalistovanými produktami v uplynulom obchodnom roku udržiavame vysokú inovačnú silu našej ponuky a z viac než 15–tisíc produktov na našich regáloch si každý určite nájde svoj obľúbený produkt,“ povedal Martin Podhradský.

Investície do predajní a nové moderné centrum

V uplynulom obchodnom roku dm investovala takmer 20,2 milióna eur do rozvoja. Najväčšia časť išla do pobočkovej siete (16,5 mil. eur) – dm otvorila 7 predajní a 7 úplne zrenovovala.  K 30. septembru mala na Slovensku 162 filiálok. Spoločnosť začiatkom roka 2025 otvorila v Bratislave svoje nové sídlo dm dialogicum, ktoré má ideálnu polohu pre prístup na diaľnicu a verejnú dopravu. 

Využiť môžete aj expresné vyzdvihnutie či doručenie 

Spoločnosť dm pokračuje v zlepšovaní zákazníckeho komfortu. Od apríla si zákazníci môžu zvoliť nový spôsob doručenia online objednávok v spolupráci s Packetou. Takmer 30 filiálok ponúka expresné vyzdvihnutie v dmBox-och do 60 minút od online objednávky. V spolupráci s Wolt-om spustila tiež službu expresného doručenia. Tá je dostupná v 20 mestách a pokrýva viac ako 50 obcí. 

„Zostávame verní nášmu princípu, že nechceme zákazníkov smerovať jedným konkrétnym spôsobom. Chceme im poskytovať rôzne možnosti na výber,“ zdôrazňuje Martin Podhradský. Dvere k pohodlnému a výhodnému nákupu aj službám otvára mobilná aplikácia Moja dm - App, ktorú mesačne používa už 460-tisíc zákazníkov.

Firma zamestnáva vyše dvetisíc ľudí

K záveru roka dm zamestnávala 2 722 aktívnych spolupracovníkov, čo je medziročný nárast o 6,2 percenta. Firma chce dávať pracovné príležitosti aj uchádzačom so zdravotnými znevýhodneniami. Spustila projekt, ktorý pripraví podmienky na prijatie viacerých nepočujúcich do tímov v predajniach, centrálnom sklade i v dm dialogicu. 

V septembri 2025 navyše otvorila už 14. rok duálneho vzdelávania, v rámci ktorého študuje 131 žiakov. V priemere až 60 percent študentov zostáva pracovať v dm. „Investícia do študentov je investícia do ich i našej budúcnosti. Teší nás trvalý záujem o túto formu vzdelávania. Mladým ľuďom otvára možnosti pre kariéru v dm a ďalší pracovný a osobnostný rast,“ uviedol Martin Podhradský z dm drogerie markt.

Známa značka ukázala na
 (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Podpora človeka v jeho najlepšej verzii 

Značka dm spustila komunikačnú kampaň #mojepraveja, ktorá zdôrazňuje obraz ľudskosti dm, hlboko zakorenený v hodnotách zákazníkov a spolupracovníkov. Cieľom je povzbudiť ľudí, aby prijali svoj zovňajšok, prežívali svoju kreativitu a objavovali nový vzhľad. Ambasádorkami kampane boli Martina Horňáková, Natália Pažická, Kristína Tormová a Zuzana Vačková. 

S komunikačnou kampaňou Ženské zdravie sa úspešne prelínajú dlhodobé aktivity dm v oblasti ženského zdravia a boja proti menštruačnej chudobe. Z časti predaja produktov Jessa financovala inštaláciu 161 menštruačných zásobníkov na 45 slovenských školách. 

dm pomáha a podporuje užitočné projekty 

Aj v uplynulom období dm pokračovala v pomoci a podpore užitočných projektov. Celkovo boli poskytnuté produkty a financie v hodnote  viac ako milión eur. Pri príležitosti svojho 30-ročného jubilea venovala finančný dar 100 000 eur na vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na ich osobnú bezpečnosť a prevenciu násilia. Projekt POSTAV SA ZA SEBA na školách vyškolí 32 pedagogických či nepedagogických pracovníkov v metodike povzbudzujúcej sebaobrany. 

Známa značka ukázala na
 (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Zbierka na Deň narcisov a pomoc deťom

V apríli 2025 sa v predajniach dm už po 6. raz uskutočnila zbierka počas Dňa narcisov. Počas troch dní sa podarilo vyzbierať 43 280 eur a dm darovala Lige proti rakovine ďalších 20 000 eur. Medzi ďalšie aktivity patril napríklad projekt Pomôžme deťom, v rámci ktorého dm v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou darovala 164 rodinám v núdzi celoročnú zásobu detských plienok v celkovej hodnote 68 880 eur. Potravinovej banke Slovenska dm darovala produkty za 446 580 eur. 

Viac než 8-tisíc bežkýň na štarte dm ženského behu

V septembri 2025 sa v Bratislave konal už 13. ročník dm ženského behu. Na najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku sa prihlásilo rekordných 10 000 žien, čo je takmer o 60 percent viac ako v roku 2024. Na štart sa nakoniec postavilo 8 169 bežkýň. To iba svedčí o popularite už tradičnej športovej udalosti.

Viaceré zaujímavé ocenenia svedčia o kvalite značky

Spoločnosť dm získala po 12. raz ocenenie MasterCard Obchodník roka v kategórii drogéria a parfuméria a zároveň titul Absolútny víťaz. Po 12. raz obhájila aj ocenenie Slovak Superbrands Award. Titul Najdôveryhodnejšia značka získala 9. rok po sebe.

V ankete Najzamestnávateľ 2024 sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Obchod a služby. V ankete Voľba spotrebiteľov zasa získala dm až tri prvenstvá za produkty značiek dm Denkmit, dmBio a hautsache. Tak nakupujte v obľúbenej drogérii aj vy.

Zistite viac o dm drogerie market

Známa značka ukázala na
 (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Advertoriál pripravený v spolupráci s drogerie market

FOTO Známa značka ukázala na
FOTO Známa značka ukázala na
