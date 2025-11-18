Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Do obnovy zasnežovania investovali na Štrbskom Plese 2,5 milióna eur

Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese vstúpi do novej sezóny nielen s novou sedačkovou lanovkou na Medvediu kopu, ale aj so zrekonštruovaným a doplneným zasnežovaním v hodnote 2,5 milióna eur. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda.

Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: Totalitná cenzúra v rokoch 2020-2023
Tlačová konferencia Jozefa Ráža na tému: Nové informácie o vyšetrovaní vlakovej nehody pri Jablonove nad Turňou
Život Cibulkovej sa otriasa v základoch, ona priznáva: Chýba mi adrenalín a víťazstvo! Návrat na kurty??
Juraj Blanár a Andrej
Blanár v Prahe: Spoločné rokovanie vlád bude zrejme čoskoro
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok hovorí o cenzurovaní politických názorov v rokoch 2022 až 2023
Do obnovy zasnežovania investovali na Štrbskom Plese 2,5 milióna eur
Globálny výpadok ochromil viaceré slovenské weby vrátane popredných médií
Izraelskí vojaci pracujú na
EÚ označila schválenie rezolúcie o mierovom pláne pre Gazu za dôležitý krok
Nový Zéland a Austrália zatvorili desiatky škôl pre rizikový azbest
Eurokomisár Maroš Šefčovič.
Európska komisia uložila konečné ochranné opatrenia na určité ferozliatiny
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Čierny deň pre
AKTUÁLNE Čierny deň pre internet! ChatGPT a viaceré globálne aj slovenské stránky hlásia výpadok
FOTO vnútri! Johnny Knoxville
Z hviezdy šou Jackass je ŽENÁČ: Novomanželov oddával ikonický režisér!
Dcéra Karola Duchoňa ZÚRI:
Dcéra Karola Duchoňa ZÚRI: Piesne jeho otca zazneli na akcii Smeru... Bez jej vedomia!
VEĽKÁ POCTA pre Bridget
VEĽKÁ POCTA pre Bridget Jones: Pozrite, má vlastnú sochu!
KONIEC kariéry slávnej herečky!
KONIEC kariéry slávnej herečky! Halčáková prehovorila o zákulisnom boji: Rivalita a faloš...
Lekár šokoval internet: Rýchly
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Rozprávkové mestečko: Freudenberg prežil
Rozprávkové mestečko: Freudenberg prežil dva ničivé požiare a stal sa filmovou kulisou
Upratujete kuchyňu každý deň?
Upratujete kuchyňu každý deň? POZOR na týchto 5 CHÝB, ktoré môžu zničiť aj najdrahší materiál!
FOTO Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila
Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila internet: Dokážete nájsť psa skrytého v tomto obrázku? Len tí najpozornejší ho odhalia!
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Nie Slafkovský, ale iný hráč: Bondra bol v lete sklamaný, komu by dal cenu Hokejista roka?
Ohlasy svetových médií: Namiesto zázraku hanba, Nemci roztrhali slovenské sny
Ohlasy svetových médií: Namiesto zázraku hanba, Nemci roztrhali slovenské sny
Revolucionár modernej cyklistiky Sagan: Ak ma ľudia stále vnímajú takto, tak som robil niečo dobre
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Na semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovať
Na semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovať
Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“
Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
OBROVSKÝ medzinárodný škandál! Rusi
OBROVSKÝ medzinárodný škandál! Rusi ovplyvňovali voľby, stopy vedú do firmy z Bratislavy, píšu Rumuni
AKTUÁLNE Čierny deň pre
AKTUÁLNE Čierny deň pre internet! ChatGPT a viaceré globálne aj slovenské stránky hlásia výpadok
Ráž oznámil ZÁVER vyšetrovania
Ráž oznámil ZÁVER vyšetrovania vlakového NEŠŤASTIA pri Jablonove: TAKTO došlo k osudnej zrážke rýchlikov
Prvé indície hovoria o
Explózia na poľskej železnici: Bola to sabotáž! Putin sa pripravuje na vojnu s NATO, varuje generál

