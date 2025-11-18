Do obnovy zasnežovania investovali na Štrbskom Plese 2,5 milióna eur

Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese vstúpi do novej sezóny nielen s novou sedačkovou lanovkou na Medvediu kopu, ale aj so zrekonštruovaným a doplneným zasnežovaním v hodnote 2,5 milióna eur. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda.
