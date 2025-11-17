Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň pri 46 mimoriadnych udalostiach

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 46 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ v 15 prípadoch, 14-krát zasahovali pri požiaroch, 12-krát pri dopravných nehodách a v piatich prípadoch likvidovali nebezpečné látky.