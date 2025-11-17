MIMORIADNE Horí bytový dom: Hlásia viacero zranených, pripravený je aj evakuačný autobus

TOPOĽČANY- Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ktorá vznikla pri požiari bytového domu.
Na mieste je viacero zranených. "Aktuálne zasahujú 4 ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Pripravený je aj evakuačný autobus," informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.
"Na Streďanskej 2617 vo vchode B vznikol požiar. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky," uviedlo mesto na sociálnej sieti. Nikto nebol podľa nich vážne zranený. "Aktuálne prebieha evakuácia bytov a pripravujeme zázemie pre obyvateľov. Pokiaľ bývate v blízkosti, umožnite hladký priebeh záchranných prac. Hasiči robia vsetko, čo je v ich silách, aby zistili rozsah škôd na statike a sieťach, aby boli byty čoskoro sprístupnené," dodali.
Správu budeme aktualizovať.