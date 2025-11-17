Kariéra EXPO v Banskej Bystrici: Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest

Už túto stredu 19. novembra 2025 sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici otvoria brány druhého ročníka pracovného veľtrhu Kariéra EXPO. Po mimoriadne úspešnom prvom ročníku organizátori opäť pripravujú bohatý program, ktorý bude prebiehať na dvoch pódiách, desiatky vystavovateľov ponúkne zaujímavé pracovné ponuky a pripravených je aj množstvo aktivít, ktoré môžu posunúť kariéru. Na návštevníkov čakajú prednášky, panelové diskusie, pracovné pohovory naživo, konzultácie životopisov aj profesionálne fotografovanie na CV. Vstup je pre všetkých zdarma, stačí sa zaregistrovať.
Stovky pracovných ponúk pod jednou strechou
Na podujatí Kariéra EXPO ponúkne pracovné príležitosti viac ako 30 zamestnávateľov vrátane Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Finančnej správy, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, SPP – distribúcia, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, TV JOJ, SHP Harmanec, Lidl Slovenská republika, EURES Slovensko. Okrem nich sa podujatia zúčastnia aj ďalšie firmy a organizácie z rôznych sektorov, čo umožňuje návštevníkom získať prehľad o pracovnom trhu, osobne sa stretnúť so zástupcami firiem a priamo diskutovať o možnostiach zamestnania.
Program začína o 10:00 oficiálnym otvorením a pokračuje celým radom inšpiratívnych prednášok. Na podujatí sa predstavia odborníci z viacerých oblastí: Silvia Skalická, Simona Tarnóczy, Radovan Antoži, Lukáš Bednár, Katarína Kováčiková a ďalší.
Prečo prísť na Kariéra EXPO?
Na mieste budú môcť návštevníci absolvovať pracovný pohovor naživo, konzultovať životopis s odborníkmi, vytvoriť si profesionálnu fotografiu na CV alebo sa nechať inšpirovať skúsenosťami spíkrov a networkingom. Desiatky vystavovateľov z rôznych odvetví, od IT a výroby po logistiku a služby, ponúknu reálne kariérne príležitosti.
Veľtrhy práce, ako ukazujú medzinárodné prieskumy, významne zvyšujú šance na úspech
v zamestnaní, pretože osobný kontakt s HR odborníkmi často rozhoduje viac než desiatky e-mailom poslaných životopisov. Konzultácie na mieste pomôžu lepšie pripraviť sa na pohovory a získať spätnú väzbu, ktorá je v procese hľadania práce nenahraditeľná.
Podujatie organizuje Kariéra.sk v spolupráci so Zoznam.sk, pričom podpora prichádza aj od partnerských organizácií, ktoré zabezpečujú odborný obsah, poradenstvo a logistiku. Vďaka nim je veľtrh pripravený poskytnúť návštevníkom maximálnu hodnotu a podporiť ich profesionálny rast.
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici nie je len miestom stretnutí, ale reálnou príležitosťou zmeniť svoju kariéru, objaviť nové možnosti a naučiť sa, ako sa presadiť na trhu práce. Nezmeškajte túto príležitosť získať inšpiráciu, kontakty a praktické rady, ktoré vám pomôžu posunúť sa vpred. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica.