Darujete krv? Pozor, zmena: Odberové centrum v Ružinove bude zatvorené

BRATISLAVA - Odberné centrum v Bratislavskom Ružinove bude od 20. novembra do 1. decembra zatvorené. Dôvodom je výmena podlahy. Počas tohto obdobia môžu záujemcovia darovať krv na najbližšom pracovisku na Kramároch. Národná transfúzna služba (NTS) o tom informovala na webe.
„Objednať sa môžete cez aplikáciu, web alebo na telefónnom čísle 0902 207 576. Krv môžete darovať aj na našich mobilných výjazdoch, ktoré sú verejné. Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa, že vám už čoskoro budeme môcť ponúknuť lepšie priestory,“ uviedla NTS.
K utorku (11. 11.) NTS evidovala hraničné zásoby krvnej skupiny 0 a A s negatívnym Rh faktorom. „Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ ozrejmila.
Darcom krvi sa môže stať každý
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.