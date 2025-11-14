Slovenskí vládni predstavitelia odcestujú do Prahy: Uctia si pamiatku Duku

BRATISLAVA - Viacerí slovenskí vládni predstavitelia odcestujú do Prahy. V sobotu (15. 11.) si tam uctia pamiatku zosnulého kardinála Dominika Duku. Rozlúčkový obrad sa bude konať v pražskej Katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha. V piatok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Pamiatku a životný príbeh kardinála Dominika Duku, významnej osobnosti katolíckej cirkvi a verejného života, si v mene Slovenskej republiky uctia zástupcovia vlády SR – minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD), minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák,“ priblížil rezort diplomacie.