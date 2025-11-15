Dva hrady na poľsko-slovenskom pohraničí spájajú nové atrakcie

Dva hrady na poľsko-slovenskom pohraničí spájajú nové produkty cestovného ruchu. Vďaka projektu financovaného z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 sa podarilo v Starej Ľubovni a v Muszyne zrealizovať dve multimediálne atrakcie. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík uviedol, že projekt dáva prezentácii pamiatok nový rozmer.
