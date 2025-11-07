KDH nesúhlasí, aby sa zmenami v občianskom práve oslabila ochrana rodiny

BRATISLAVA - Opozičné KDH nesúhlasí, aby sa „pod rúškom zmien“ v občianskom a obchodnom práve oslabila ochrana rodiny a slabších. Vyzýva preto ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby ponechal v účinnosti a platnosti aktuálny zákon o rodine z roku 2005, pretože je moderný, osvedčil sa v praxi a je jasne aplikovaný súdmi. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda KDH Viliam Karas. Hnutie je v prípade akceptovania výhrad v rodinnom práve pripravené podporiť všetky dobré zmeny posilňujúce slobodu ľudí v obchodných a občianskych vzťahoch.
Ministerstvo spravodlivosti plánuje podľa KDH urýchlene a bez diskusie presadiť najväčšie zmeny v civilnom práve za viac ako 60 rokov. Súhlasí s tým, že občianske právo je potrebné modernizovať a nahradiť kódex, ktorý stojí ešte na socialistických základoch. „Takáto zásadná reforma nesmie a nemôže byť len diskusiou pre právnikov. Je to diskusia pre celú spoločnosť, pretože sa to hlboko dotýka fungovania každého jedného občana oveľa viac ako novela trestných kódexov. Pripomeniem, že len v Českej republike celý proces prijatia nového Občianskeho zákonníka trval 11 rokov,“ povedal Karas. Tvrdí, že SR chce nový Občiansky zákonník prijať na jar v budúcom roku.
archívne video
Hnutie poukázalo na to, že rekodifikácia počíta s úplným zrušením zákona o rodine z roku 2005 a presunutím jeho obsahu do nového „megakódexu“. Obsahovo pritom dochádza k zásahom do súčasného nastavenia rodinného práva, ktoré podľa KDH oslabujú ochranu rodiny, osobitne detí a nemajetnejších z manželov. „Rodina a manželstvo nesmú byť o biznise a vstup do manželstva sa nemá podobať na podpisovanie obchodného kontraktu,“ podotkol Karas. Zároveň poznamenal, že nový návrh Občianskeho zákonníka by oslabil, resp. by sa postavil do rozporu s prijatou novelou Ústavy SR.
Najdôležitejšia zmena
Ako najdôležitejšiu zmenu spomenul oslabenie ochrany detí pri dedení. Maloleté dieťa by malo, na rozdiel od súčasnej ochrany celého dedičského podielu, po novom garantované dve desatiny tohto podielu. „Ochrana maloletých detí sa teda znižuje o 80 percent a pri plnoletých o polovicu oproti súčasnému stavu,“ upozornil Karas s tým, že KDH je proti takémuto zásahu do práv detí. Správnou cestou by podľa Karasa bola voľnejšia úprava nakladania s majetkom napríklad prostredníctvom rodinných nadácií a ďalších nástrojov, ktoré uľahčia správu rodinného majetku.
Ministerstvo spravodlivosti predložilo začiatkom októbra do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového Občianskeho zákonníka. Výsledkom rekodifikácie by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.