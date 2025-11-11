Na Slovensku vznikla nová streamovacia platforma! Satiricky kritizuje kauzy v kultúre, podporili ju známe osobnosti

BRATISLAVA - Slovenská kultúra čelí najväčšej kríze za posledné desaťročia, tvrdí občianska iniciatíva Otvorená Kultúra!. Spúšťa preto streamovaciu platformu Kultúra+, ktorá má s iróniou, no kriticky odkrývať absurdnosť reality posledných mesiacov v slovenskej kultúre. Platforma Kultúra+ simuluje rozhranie streamovacích služieb, no v skutočnosti podľa iniciatívy ponúka prehľad skutočných udalostí, ktoré otriasli slovenskou spoločnosťou.
Občianska iniciatíva Otvorená Kultúra! už dlhodobo kritizuje situáciu v slovenskej kultúre. Poukazuje na množstvo káuz, hovorí o prejavoch papalášizmu a hrubom zneužívaní moci. V spolupráci s reklamnou spoločnosťou TRIAD sa situáciu v kultúre rozhodli spracovať formou kriticko-parodizujúcich videí. „Od nástupu súčasného vedenia neustále pribúdajú nové kauzy. Jedna prekrýva druhú a na tie staré sa zabúda. Kultúra+ ich chce zhromažďovať, aby nám pripomínala, ako veľa sa dá pokaziť za taký krátky čas,“ uvádza Otvorená Kultúra! s tým, že platforma, ktorá vizuálne pripomína klasické služby na streamovanie filmov a seriálov, je v skutočnosti galériou inšpirovanou reálnymi udalosťami.
Videá v podobe trailerov na tituly ako Vatican Drift, Hymna 2 či Deň, kde zmizla Donatellova busta majú podľa Otvorenej kultúry upozorňovať na neodborné a mocenské rozhodnutia politikov, ktoré ubližujú slovenskej kultúre a ľuďom, čo ju tvoria. "Videá vytvorené za pomoci nástrojov umelej inteligencie svojou formou zvýrazňujú nielen aroganciu moci, ale aj vysokú mieru bizarnosti a iracionálnosti jednotlivých káuz," dodávajú. S nadabovaním videí pomohli známe tváre ako Jozef Vajda či Janka Kovalčíková.
„Projekt Kultúra+ využíva nástroje umelej inteligencie ako subverzívny prostriedok odporu proti moci, ktorá systematicky likviduje nezávislú kultúru na Slovensku. Generatívne technológie používame na zviditeľnenie problémov pre širšie publikum ‒ aby sa o zneužívaní moci hovorilo aj tam, kam sa hlas kultúry bežne nedostane,“ vysvetľuje Otvorená Kultúra!.
Videá sú k dispozícii zadarmo, no aktivity platformy Otvorená Kultúra! možno podporiť prostredníctvom zbierky cez Donio.sk. „Pozývame všetkých, aby si prehrali trailery na Kultúre+ a veríme, že aj vďaka tomu neprehráme boj o slovenskú kultúru. Na to však potrebujeme ľudí, ktorí sa nebudú len pozerať,“ dodáva tím Otvorenej Kultúry!, ktorý plánuje pokračovať v pridávaní titulov na streamovaciu platformu Kultúra+ aj v budúcnosti.