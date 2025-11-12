Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka, uviedol minister

BRATISLAVA - Posledná dodávka valníkov Tatra, ktoré ministerstvo nakúpilo spolu s Českou republikou, príde začiatkom roka 2026. Všetkých 259 nakúpených vozidiel mal dodávateľ odovzdať pôvodne do polovice decembra. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to pripisuje aj situácii v USA. Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.
„Meškajú dodávky Black Hawkov, aj jedných aj druhých - aj tých, čo boli objednané za (bývalého ministra obrany Jaroslava, pozn. TASR) Naďa, aj tých našich. Meškajú F-16, meškajú JLTV (ľahké taktické viacúčelové vozidlá, poznámka TASR),“ uviedol. Chýbajú podľa neho aj komponenty pre výrobu áut.
archívne video
Ako Kaliňák poznamenal, priemerne má armáda funkčných asi 30 percent vozidiel. S obnovou plánuje rezort pokračovať. Nakúpiť chce cisterny na pohonné látky či pitnú vodu, hasičské autá či vyprosťovače. Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri minulého roka. Slovenský rezort obrany ich zatiaľ kúpil 250.