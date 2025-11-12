Čaká nás krutá zima? Meteorológovia sú znepokojení vývojom nad polárnym kruhom:

BRATISLAVA - Jeseň je v plnom prúde, slnečné počasie strieda mrholenie a ráno hustá hmla, teploty klesajú. Čorz viac sa však ľudia začínajú zaujímať o to, aká zima nás tento rok čaká. Meteorológovia v posledných dňoch otvorene hovoria, že sú znepokojení vývojom nad polárnym kruhom. Dochádza tam totiž príliš skoro k javu, ktorý môže ovplyvniť zimu aj v Európe. Čo by to znamenalo?
Podľa meteorológov dochádza nad polárnym kruhom k vzácnemu javu, ktorý by už čoskoro mohol výrazne zmeniť počasie ako v USA a Kanade, tak aj v Európe. Portál Severe Weather upozornil na to, že bežne počas zimy drží arktický vzduch nad územím polárnych oblastí tzv. polárny vír. Ten sa však už podľa meteorológov začal rozpadať, čo je dôvodom, že sa schyľuje k javu zvanému ako náhle stratosferické oteplenie. Aj keď sa hovorí o oteplení, na pevninu to má práve opačný efekt, ktorý nastáva skôr v neskorších zimných mesiacoch.
"V predpovedi na nadchádzajúce týždne sa začína objavovať vzácny jav raného stratosférického oteplenia. Ukazuje oslabenie a narušenie polárneho víru. To bude mať silný dopad na atmosférickú cirkuláciu, čo povedie k oveľa chladnejšiemu počasiu na začiatku zimy 2025/2026 nad Spojenými štátmi, Kanadou a časťami Európy," tvrdia odborníci zo Severe Weather. Skoré narušenie víru môže mať silný vplyv na počasie a začína sa hovoriť o chladnejšej zime.
"V nasledujúcich štyroch týždňoch môžete pozorovať neobvyklé rané oslabenie (spomalenie) stratosférického polárneho víru, čím sa jeho sila pre toto ročné obdobie blíži k rekordným minimám. A pre december má zostať slabšie ako obvykle," dodali meteorológovia. Ako tento jav funguje? Kým je polárny vír silný, drží chladný vzduch nad pólmi, ak sa však naruší a slabne, mráz sa neudrží nad pólmi a dostáva sa do južnejších polôh. Spôsobí to poriadne chladné počasie. Napríklad, takáto arktická zima bola v USA vo februári 2021. „Skutočne sme zaznamenali náhle oteplenie stratosféry. Väčšinou, keď k tomu dôjde - a v Arktíde sa to deje v priemere každý druhý rok - dôjde v niektorej časti stredných zemepisných šírok k prepuknutiu studeného vzduchu," upozornila expertka na stratosféru Amy Butlerová.
Slovensko čaká skôr teplý december a výkyvy počasia
No podľa rôznych prognostických modelov bude jav ovplyvňovať počasie najmä nad územím USA a Kanady a čiastočne nad Britskými ostrovmi. Naopak, väčšinu Európy bude ovplyvňovať iný jav a zima bude skôr abnormálne teplá.
To potvrdzujú aj viacerí meteorológovia. Podľa ich slov bude tohtoročný december abnormálne teplý. Má to však ale. Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva tvrdí, že tohtoročný december, a s ním aj Vianoce budú rovnako teplé, ako uplynulé roky. Upozornil na to portál Wiadomości Gazeta. Ak by sme sa pozreli na presné údaje, tak oproti obdobiu v rokoch 1991 až 2020 budú priemerné teploty vyššie v priemere o 1 až 2,5 stupňa Celzia. To potvrdzuje aj ďalší prognostický model Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia, ktoré rovnako predpokladá teplotné odchýlky až o 2,5 stupňa vyššie, ako je dlhodobý priemer.
Všetko ale môže zmeniť jav La Niňa, ktorý sa opätovne začína formovať a môže ovplyvniť počasie nad Európou. Práve La Niňa sa spája s chladnejším obdobím zimy. Oba javy by mohli spôsobiť, že na Slovensku bude počasie ako na hojdačke - budú sa striedať abnormálne teplé a chladné dni. Čo sa týka zrážok, tak nižšie oblasti bude trápiť dážď so snehom, vyššie polohy sa môžu tešiť na snehovú nádielku. Dokonca väčšiu, ako v uplynulých rokoch, upozornil portál Startitup.