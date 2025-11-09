Prezradil viac, ako chcel? Vstup do politiky ľutujem každý deň, priznal český premiér! To nie je všetko

BRATISLAVA - Novozvolený český premiér v posledných dňoch má plnú hlavu skladania novej českej vlády z koalície ANO, SPD a strana Motoristi sebe, napriek tomu už má za sebou veľký rozhovor. Počas neho bol po jeho boku aj vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba. V rozhovore zaznelo viacero prekvapivých informácií, medzi nimi aj to, že Babiš každý deň ľutuje svoje rozhodnutie vstúpiť do politiky.
Stalo sa to 26. októbra, keď fotografia, ktorú zverejnil šéf envirorezortu Tomáš Taraba, vyvolala rozruch na Slovensku aj v Česku. Na nej stál po boku novozvoleného českého premiéra Andreja Babiša, ktorého hnutie zvíťazila v českých parlamentných voľbách so ziskom vyše 34,5 percenta.
Politici sa pritom stretli v rozhovore, ktorý zorganizoval Oskar Barami. V ňom podľa Tarabu prediskutovali spoločnú agendu, ktorá naliehavo stojí pred Českom a Slovenskom, dohodli sa aj na obnove vzájomných konzultácií. „S pánom Babišom máme rovnaký pohľad na zásadne odmietavý postoj k sprísňovaniu emisných noriem pre priemysel,“ uviedol Taraba.
Rozhovor plný priznaní
Začiatkom novembra sa následne na Baramiho podcaste objavil videorozhovor s politikmi, kde otvorili viaceré témy, medzi nimi si Babiš zaspomínal aj na svoje začiatky v Česku, kam sa presťahoval v roku 1992. „V júli 1992 som sadol do auta a išiel do Prahy. Chcel som si založiť firmu, lebo v Česku som videl lepšiu príležitosť,“ zaspomína si Babiš. Ako dodal, keď sa večer zotmelo, skončil v Průhoniciach. Tu si napokon založil aj domov. Priznal však, že následne dostal nápad ísť do politiky, čo každý deň ľutuje. „Po rokoch som dostal bláznivý nápad ísť do politiky, čo, samozrejme, ľutujem každý deň. Ale výhra vo voľbách je aspoň satisfakcia," uviedol. Podľa jeho názoru by však mladí ľudia nemali vstupovať do politiky. "Rozhodne to neodporúčam," povedal so smiechom. Čo by však urobil, ak by sa mal znovu rozhodnúť, či vstúpi do politiky? „Ja tu robím zdarma, pokazil som si život. Ničia moju firmu… keby som to bol vedel, do politiky by som nešiel,“ povedal Babiš.
Obaja politici sa vyjadrili aj k bilaterálnym vzťahom po nástupe Babiša do premiérskeho kresla. Podľa nového českého premiéra sa vzťahy medzi krajinami určite zlepšia. Taraba následne priznal, že od jeho nástupu do funkcie ministra životného prostredia nemal s bývalým českým náprotivkom Petrom Hladíkom ani jedno bilaterálne rokovanie. Babiš si rypol do bývalého českého premiéra Petra Fialu: „Strašili ľudí, že keď sa ja stanem premiérom, budeme ako Orbán a Fico, že pôjdeme slovenskou cestou. Že prídu ruské tanky,“ poznamenal ironicky.
Barami sa Babiša spýtal na jeho slovenský pôvod. Český premiér priznal, že sa narodil v Československu, v pôrodnici na Zochovej ulici v Bratislave. "Býval som v Petržalke. Som narodený v Československu a som Slovák a hrdý Čech zároveň,“ uviedol. Rovnako padla aj otázka o bohatstve Babiša, podľa magazínu Forbes je jeho majetok odhadovaný na 4 miliardy dolárov. Babiš však tvrdí, že nie je žiaden miliardár, ako je to prezentované. „, Ježišmária! To sú blbosti. Mám firmu, ktorá má nejaké akcie, a niekto hovorí, že to má neviem koľko peňazí. Život nie je o peniazoch, miliardár som iba na papieri.“ Na záver rozhovoru uviedol, že sa cíti v pohode. „Mám jeden a pol milióna sledovateľov. Ráno spravím video a novinári z toho robia titulky. Takže nikam ani nemusím chodiť,“ povedal a uznal, že médiá sú dôležité.