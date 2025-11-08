Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér

BRATISLAVA/ŠANGHAJ - V uplynulých dňoch sa konala reprezentácia Slovenska na výstave v Pekingu, ktorá však pre mnohých nedopadla zrejme podľa predstáv. Pozitívne udalosti zatienila jedna udalosť, ktorá sa na sociálnych sieťach stala virálnou. Ide o sabráž šumivého vína, ktorá podľa mnohých bola prezentovaná nevhodnou formou. K celej veci sa vyjadril aj jeden z reprezentantov Slovenska v Číne, ktorý je hlavným aktérom vo videu.
V súčasnosti prebieha v čínskom meste Šanghaj jedna z najväčších a najprestížnejších výstav na svete - China International Import Expo (CIIE). Tá prebieha od 5. do 10. novembra a na výstave má svoj stánok aj Slovensko.
Medzi reprezentantmi Slovenska je aj Peter Lisický, ktorý prezentuje slovenské vína. Na jednom videu, ktoré zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti, vidno, ako predvádza sabráž vína šabľou, a to za prítomnosti hostesiek v krojoch. Po tom, ako otvoril šumivé víno pomocou šable, zavolal jednu z hostesiek a požiadal ju, aby rukou prešla niekoľkokrát po hrdle fľaše. Mnohých však tento krok zo strany hostesky a Lisického pobúril a hovoria, že išlo o mimoriadne nevhodné prezentovanie Slovenska.
Lisický zverejnil video na sociálnej sieti, pričom k incidentu došlo v čase otvorenia stánku, na ktorom sa zúčastnil ako minister financií Ladislav Kamenický, tak aj novovymenovaný veľvyslanec SR v Pekingu Milan Lajčiak. Kým Lisický k videu uviedol, že išlo o nádherný deň, Slováci boli voči jeho krokom kritickí. Hovoeia o hanbe pre Slovensko. Medzičasom však Lisický video zo sociálnej siete vymazal, nie je ako na jeho profile, tak ani na profile jeho vinárstva.
Následne sa k celej veci vyjadril. Podľa jeho slov bol celá záležitosť disinterpretovaná. "Dovoľte mi uviesť, že moje vystúpenie na China International Import Expo v Šanghaji nebolo súčasťou žiadneho oficiálneho programu Slovenskej republiky ani Ministerstva financií SR. Išlo o moju vlastnú iniciatívu a prezentáciu. Akt sabráže je bežnou súčasťou medzinárodných vinárskych podujatí a slúži ako atraktívna forma prezentácie produktu. Jeho účelom bolo predstaviť víno odborne, pútavo a zároveň edukatívne," tvrdí Lisický. Ako dodal, súčasťou prezentácie bolo aj vysvetlenie fyzikálneho javu, ktorý pri sabráži vzniká – trenie a následné teplo takto vyprodukované a mikro-vibrácie aktivujú prirodzene nasýtenú tekutinu a ukazujú jej kvalitu. "Nízko nasýtené alebo umelo sýtené produkty takúto reakciu spravidla nevykazujú, zatiaľ čo pri našom produkte ide o potvrdenie vysokej úrovne technologickej výroby. Mrzí ma, ak video, ktoré bolo zverejnené bez kontextu a s vynechaním odborného výkladu, vyvolalo negatívne reakcie na sociálnych sieťach. Dovoľte mi tiež uviesť, že ak niekto považuje daný obsah za nevhodný alebo lascívny, je to už mimo môjho dosahu a nemožno to ovplyvniť čo si ľudia myslia alebo nemyslia. Ak však niekto takéto vystúpenie interpretuje inak, vypovedá to skôr o spôsobe, akým daná osoba chápe situáciu, než o samotnom úmysle či obsahu prezentácie,“ uviedol pre portál Refresher.sk.