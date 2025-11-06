Penta vyzýva predsedu NKÚ na verejnú diskusiu o stave slovenského zdravotníctva

BRATISLAVA - Predstavitelia zdravotníckeho sektora skupiny Penta – vrátane siete nemocníc a polikliník Penta Hospitals a zdravotnej poisťovne Dôvera – dnes adresovali predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ľubomírovi Andrassymu, otvorený list, v ktorom reagujú na jeho opakované verejné vyjadrenia o stave a financovaní slovenského zdravotníctva.
V liste, ktorý skupina zverejnila v záujme maximálnej transparentnosti, Penta vyzýva predsedu NKÚ na spoločnú verejnú a vecnú diskusiu o aktuálnych problémoch systému.
Zástupcovia Penty oceňujú snahu predsedu NKÚ upozorňovať na dlhodobé problémy zdravotníctva, zároveň však poukazujú na to, že viaceré jeho tvrdenia prezentované v médiách obsahujú nepresnosti, skreslenia a závery, ktoré nezodpovedajú výsledkom kontrol NKÚ.
Takéto nepresné a čiastočné interpretácie, ktoré sú zároveň spojené s autoritou predsedu štátneho kontrolného orgánu, však namiesto podpory odbornej diskusie zvyšujú polarizáciu, podkopávajú dôveru a odvádzajú pozornosť od hľadania riešení.
Podľa analýzy skupiny Penta sa sporné výroky týkali najmä oblastí financovania nemocníc, údajného zvýhodňovania súkromných poskytovateľov, zadlženosti štátnych nemocníc, tvorby zisku zdravotných poisťovní a investícií v regionálnych nemocniciach. V otvorenom liste Penta poskytuje fakty a oficiálne dáta, ktoré tieto tvrdenia vyvracajú alebo korigujú.
„Ako najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vnímame našu zodpovednosť prispieť k otvorenej a odbornej diskusii. Naším cieľom nie je polemizovať, ale na základe dát a faktov hovoriť o tom, čo v systéme funguje a čo treba zlepšiť,“ uviedol Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International.
Témami navrhovanej verejnej diskusie by mali byť spravodlivé financovanie nemocníc, efektívne hospodárenie a postavenie súkromných zdravotných poisťovní v systéme verejného zdravotného poistenia.
Zároveň skupina Penta ponúka médiám možnosť zorganizovať a moderovať túto diskusiu, čím by sa zabezpečila jej otvorenosť, nestrannosť a transparentnosť voči verejnosti. Veríme, že zapojenie médií prispeje k tomu, aby diskusia bola vedená kultivovane, na základe dát a overených informácií, nie emócií či predsudkov.