Šok na parkovisku vo Vranove: Muž sa začal pred ženou uspokojovať priamo pri aute!

VRANOV NAD TOPĽOU – Neuveriteľný incident sa odohral na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou. Žena, ktorá sedela vo svojom aute, zažila poriadny šok, keď k vozidlu pristúpil neznámy muž a začal sa pred ňou sexuálne uspokojovať. Polícia ho už krátko po skutku vypátrala.
K udalosti došlo v utorok popoludní. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej k vozidlu, v ktorom sedela žena, pristúpil 34-ročný muž. „Po krátkej ‚príprave‘ sa začal pred ženou sexuálne uspokojovať,“ uviedla hovorkyňa.
Šokovaná žena si zachovala duchaprítomnosť – z auta vystúpila, muža okríkla a ten následne z miesta utiekol. Polícia však po ňom dlho pátrať nemusela. „Muža sa podarilo v krátkom čase vypátrať a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony,“ doplnila Ligdayová. Prípad vyšetrujú vranovskí policajti ako trestný čin výtržníctva.