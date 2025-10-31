Streľba v obci pri Senci: Okamžitý zásah polície, privolaný bol aj záchranársky vrtuľník! Muž skončil v nemocnici

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
ČATAJ - V ranných hodinách sa v obci Čataj pri Senci ozvala streľba. Zasahovali policajti aj záchranári, nasadený bol aj vrtuľník.
Incident sa odohral v areáli poľnohospodárskeho družstva, kde mal starší muž utrpieť zranenia. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.
Zraneného muža vrtuľník previezol do bratislavskej nemocnice. Polícia potvrdila, že začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví, no podrobnosti zatiaľ nezverejňuje.
Správu budeme aktualizovať.