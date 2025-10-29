Preslávené kúpele konečne ožívajú: V Korytnici obnovia historický vrt

V areáli bývalých kúpeľov Korytnica začne ešte ten rok obnova historického vrtu Ľudovít s minerálnou vodou s vysokým obsahom kyseliny kremičitej. V blízkosti pôvodného vrtu vznikne nový pavilón z prírodného kameňa a dreva, ktorý nadviaže na historickú architektúru korytnických prameňov. TASR o tom za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský.
