Po útoku v Klenovci utrpel muž vážne zranenia, podozrivý skončil v cele

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - V obci Klenovec došlo v pondelok (27. 10.) v neskorých večerných hodinách k útoku na 45-ročného muža, ktorý utrpel život ohrozujúce zranenia. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Útočník mal spôsobiť poškodenému vážne rezné zranenia v oblasti krku a rúk bodno-rezno-sečným nástrojom. „Podozrivého muža polícia zadržala a umiestnila do policajnej cely. Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu,“ uviedla polícia s tým, že v prípade prebiehajú procesné úkony.