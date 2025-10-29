Chrípková sezóna VRCHOLÍ: Zatvorené školy, zákaz návštev... Stovky prípadov covidu, šarapatí v domovoch dôchodcov!

BRATISLAVA - Chrípková sezóna na Slovensku vrcholí. Chorobnosť síce v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla, napriek tomu muselo 18 výchovno-vzdelávacích zariadení vyhlásiť chrípkové prázdniny. Viaceré nemocnice tiež vyhlásili zákaz návštev. Okrem toho Covid-19 šarapatí v zariadeniach sociálnych služieb a v ústavných zdravotníckych zariadeniach.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 43. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne klesla, a to o jedno percento. Klesla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 4,2 percenta. Informovali o tom z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 42.193 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 43. kalendárnom týždni nahlásili 4649 ochorení, čo predstavuje 11 percent z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 568 osôb, čo predstavuje 3,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 076). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (346) a pneumónie (146)," informoval ÚVZ SR.
Chrípkové prázdniny v školách a zákaz návštev v nemocniciach
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 43. kalendárnom týždni v 18 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 13 materských škôl a päť základných škôl.
„Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení bol vydaný zákaz návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Nemocnici Agel v Zlatých Moravciach a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor,“ uviedol ÚVZ.
Tri stovky nových prípadov covidu-19
Do Epidemiologického informačného systému bolo v čase od začiatku roka 2025 do 26. 10. 2025 nahlásených spolu 2 419 prípadov ochorenia COVID-19. Ochorenia sa podľa ÚVZ SR vyskytovali vo všetkých vekových skupinách, s najvyššími chorobnosťami vo vekovej skupine 0-ročných detí (141 prípadov) a 65-ročných a starších osôb (892 prípadov).
"Z toho v 43. kalendárnom týždni 2025 bolo spracovaných 309 nových prípadov. Ochorenia sa vyskytujú vo všetkých krajoch SR, s najvyšším výskytom v Nitrianskom kraji a s najnižším výskytom v Bratislavskom kraji," približuje ÚVZ SR s tým, že regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, so sídlom v Trnave a Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto Bratislava hlásili epidemický výskyt ochorení na COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a v ústavných zdravotníckych zariadeniach. V zariadeniach boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia.