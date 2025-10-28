Vláda dnes zasadne v Šuranoch: Rokovať bude o stave prípravy priemyselného parku

ŠURANY - Vládu čakajú v utorok a stredu dve výjazdové rokovania. V utorok kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zasadne v Spoločenskej hale v Šuranoch, kde sa ministri budú zaoberať investíciou Gotion InoBat Batteries. V stredu vládu čaká výjazdové rokovanie v budove Obecného úradu Višňové, kde bude hlavným bodom rokovania analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Žilina a Bytča s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
archívne video
Na programe utorkového zasadnutia sú dva materiály, a to správa o aktuálnom stave prípravy strategickej investície Šurany Industrial Park a návrh na zmenu osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt Šurany Industrial Park. Po skončení rokovania sa členovia vlády zúčastnia na slávnostnom spustení výstavby závodu na výrobu batériových článkov v Priemyselnom parku Šurany.