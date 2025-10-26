Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Šimečka vidí možnú spoluprácu opozície: PS, SaS, KDH a Demokrati ako alternatíva vláde

Michal Šimečka
Michal Šimečka (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
TASR

BRATISLAVA - Líder opozičného PS Michal Šimečka si myslí, že jeho hnutie, SaS, KDH a Demokrati by do budúcna mohli byť alternatívou súčasnej vláde. Vyplýva to z jeho vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Podľa Matoviča má mafia so Šimečkom siahodlhé plány, a preto sa rozhodol zorganizovať prevrat (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Táto zostava vie ponúknuť ľuďom nádej na lepšiu krajinu, na stabilnú vládu, ktorá sa nerozsype do dvoch mesiacov, ktorá bude vedieť prijímať ťažké rozhodnutia, ktorá nás bude vedieť vrátiť do Európy, ktorá naštartuje hospodársky rast (...) Budem pracovať na tom, aby som ľudí presvedčil, že toto je alternatíva voči deštrukcii a marazmu, ktorý majú dnes,“ vyhlásil Šimečka. Deklaroval, že PS sa po voľbách zachová zodpovedne. Vylúčil, že by PS po voľbách išlo do vlády s Hlasom-SD. Priznal, že hnutie by mohlo viac komunikovať s potencionálnymi voličmi.

Kľúčové je podľa Šimečku zamerať sa na ekonomiku. „Ekonomika, hospodársky rast a jeho naštartovanie je absolútne kľúčová vec. Tam máme aj v našom programe krátkodobé opatrenia. Zrušenie transakčnej dane, zníženie odvodového zaťaženia práce, ktoré bude u nás druhé najvyššie v celej Európe, preto máme taký slabý hospodársky rast - vláda sa samozrejme bude musieť venovať skutočnému uzdraveniu verejných financií od prvého dňa, lebo ja sa obávam, že táto vláda nedokáže až do volieb nijakým zásadným spôsobom ozdraviť naše verejné financie, znížiť deficit a znížiť dlh,“ skonštatoval.

Líder hnutia zároveň zdôraznil, že prijímanie zákonov je zodpovednosťou koalície. Vylúčil, že by v súvislosti s prijatím novely zákona o hazardných hrách bola chyba na strane opozície. Nemala podľa neho možnosť rozhodnutie zvrátiť.

FOTO Robert Fico
Fico odmieta kritiku opozície! Slovensko je podľa neho v dobrej kondícii: Potvrdzuje to rating S&P
Domáce
Ostrá kritika Šimečku: Každý
Ostrá kritika Šimečku: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí
Domáce
FOTO Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho:
Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho: Chce, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Domáce
Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon
Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon o hazarde prešiel: SNS sa háda s opozíciou, koho je to vina
Domáce

Slováci prehovorili o svojej
Slováci prehovorili o svojej finančnej situácii: Tvrdé porovnanie so zvyškom EÚ! Sami sme sa zhodili
Domáce
Marián Kéry
Kéry hovorí o zachovaní sociálneho štandardu: Opozícia kritizuje nespravodlivú konsolidáciu
Domáce
Originálne zábery starých Topoľčian: Výstava Úsmev prosím odhaľuje históriu fotoateliérov
Originálne zábery starých Topoľčian: Výstava Úsmev prosím odhaľuje históriu fotoateliérov
Nitra

Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová vyzvala na zmenu: Európa sa musí vymaniť zo závislosti od Číny
Zahraničné
hurikán Melissa
Hurikán Melissa naberá na sile: Južne od Jamajky zosilnel na 4. kategóriu
Zahraničné
Majú ich! Francúzska polícia
Majú ich! Francúzska polícia zadržala dvoch podozrivých z lúpeže v Louvri
Zahraničné

Štepán z Básnikov zmenený
Štepán z Básnikov zmenený na NEPOZNANIE: Výrazne schudol... Stráca sa pred očami!
Domáci prominenti
Mirka Luberdová
Luberdová priznala, že pri deťoch jej občas UŠLA ruka: Nad jej slovami o fyzických trestoch sa zamyslíte
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! Katy Perry
Je to OFICIÁLNE! Katy Perry viac nie je single: S novou láskou PRVÝKRÁT v spoločnosti!
Zahraniční prominenti
Zdravotné ťažkosti Lucie Bílej:
Zdravotné ťažkosti Lucie Bílej: Vystúpenie s BARLAMI!
Domáci prominenti

Pacientka hrala na klarinet
Neuveriteľný moment z operačnej sály: Žena hrala na klarinet s otvorenou lebkou! Lekári hovoria o ZÁZRAKU
Zaujímavosti
Koniec mýtu o utorkových
Koniec mýtu o utorkových letenkách: Toto je skutočný spôsob, ako ušetríte
dromedar.sk
Slepý podvodník? Taliansky senior
Slepý podvodník? Taliansky senior predstieral slepotu pol storočia a vysával štátne peniaze! Čo ho teraz čaká?
Zaujímavosti
Nová exoplanéta šokuje vedcov:
Nová exoplanéta šokuje vedcov: Má všetko, čo potrebujeme pre život! Mimozemšťania môžu byť bližšie, než si myslíme
Zaujímavosti

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?

Skvelá správa pre slovenských fanúšikov: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu v Söldene
Skvelá správa pre slovenských fanúšikov: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu v Söldene
Lyžovanie
VIDEO Slafkovský režíroval obrat: Slovenský útočník bol hviezdou zápasu, Fehérváry zažil debakel
VIDEO Slafkovský režíroval obrat: Slovenský útočník bol hviezdou zápasu, Fehérváry zažil debakel
NHL
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
NHL
Kapitán českého klubu si napriek prehre splnil sen: Čakal som na to pätnásť rokov
Kapitán českého klubu si napriek prehre splnil sen: Čakal som na to pätnásť rokov
Česko

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Bezpečnosť
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Správy
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Správy
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Správy

Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!

Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu

