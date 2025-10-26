SNS pokračuje vo vojne proti Huliakovmu zákonu: Najskôr sa obrátila na prezidenta, TERAZ prezradila ďalšie kroky

BRATISLAVA – Ak prezident zákon o hazarde vráti do parlamentu, poslanci SNS novelu nepodporia. Strana už v sobotu vyzvala Petra Pellegriniho, aby kontroverznú novelu vetoval.
Postoj SNS v prípade, ak by prezident zákon o hazarde vetoval, tlmočil v diskusnej relácii TA3 šéf poslaneckého klubu strany Roman Michelko.
SNS už v sobotu vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Podľa SNS je hazard „nutné zlo“, ktoré je potrebné riešiť komplexne a systémovo. „SNS je presvedčená, že prezident SR by mal návrh zákona vrátiť a poveriť príslušné rezorty, najmä ministerstvo cestovného ruchu a športu v spolupráci s ministerstvom financií, aby predložili koncepčnú a ucelenú novelu zákona, ktorá nebude ‘šitá horúcou ihlou‘ podľa záujmov jednotlivcov, ale bude v prospech celého systému a verejného záujmu,“ uviedli národniari. Hazardné hry musia mať podľa nich svoju jasnú reguláciu, a to predovšetkým v online priestore. „Ide o oblasť, ktorá je výrazne náchylná na šedú ekonomiku, a preto si vyžaduje celospoločenskú diskusiu,“ tvrdí SNS.
Pripomenula, že novelu zákona nepodporila ani na rokovaní vlády, ani na rokovaní NR SR. „SNS pri presadzovaní zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) navrhovala, aby spoločnosť Tipos spadala pod toto ministerstvo - s cieľom posilniť podporu športu a zároveň pomoc ľuďom závislým od hazardu. V tejto časti SNS s návrhom súhlasí, avšak odmieta, aby bol hazard jedným z konsolidačných opatrení, ktoré majú zaťažovať štátny rozpočet,“ spresnila Škopcová.
Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková uviedla, že hlava štátu sa so znením zákona najprv oboznámi a následne rozhodne. „Pán prezident sa na budúci týždeň podrobne oboznámi s finálnym textom zákona a v ústavnej lehote rozhodne o svojom ďalšom postupe,“ reagovala.
Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov, zdržalo sa 7 poslancov z klubu SNS, tí potom obvinili opozíciu, že sa hlasovania nezúčastnila, znížilo sa tak kvórum a zákon prešiel aj bez plnej podpory koalície.
Schválená novela podľa ministerstva športu na čele s Rudolfom Huliakom, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.