Výdatné zrážky zasiahli celé Slovensko: Meteorológovia hlásia extrémne množstvo dažďa

BRATISLAVA - Od štvrtkového (23. 10.) popoludnia, respektíve večera do piatkového popoludnia zaznamenali meteorológovia výdatné zrážky takmer na celom území Slovenska. Do 16.00 h spadlo väčšinou 15 až 50 mm, výnimočne aj viac ako 100 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Zväčša spadlo 15 až 50 mm, ojedinele aj menej, a to predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji,“ približuje SHMÚ. Lokálne zaznamenali meteorológovia aj vyššie úhrny, a to na väčšej súvislej ploche predovšetkým v oblasti Nízkych Tatier. Donovaly hlásili 99, Magurka 118 a Demänovská dolina - Jasná až 144 mm.
„Keďže počas minulej noci a najmä počas dnešného dňa sa k nám od západu dostával výrazne chladnejší vzduch, než sme tu mali vo štvrtok, na horách vo vysokých polohách postupne snežilo a na severe územia snežilo dokonca aj v polohách nad 800 metrov,“ podotýka SHMÚ.