Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Výdatné zrážky zasiahli celé Slovensko: Meteorológovia hlásia extrémne množstvo dažďa

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Od štvrtkového (23. 10.) popoludnia, respektíve večera do piatkového popoludnia zaznamenali meteorológovia výdatné zrážky takmer na celom území Slovenska. Do 16.00 h spadlo väčšinou 15 až 50 mm, výnimočne aj viac ako 100 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Zväčša spadlo 15 až 50 mm, ojedinele aj menej, a to predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji,“ približuje SHMÚ. Lokálne zaznamenali meteorológovia aj vyššie úhrny, a to na väčšej súvislej ploche predovšetkým v oblasti Nízkych Tatier. Donovaly hlásili 99, Magurka 118 a Demänovská dolina - Jasná až 144 mm.

 

Do dnešnej 16.hodiny na Slovensku za 24 hodín väčšinou 15 až 50 mm, výnimočne aj viac ako 100 mm. Od včerajšieho...

Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Friday, October 24, 2025

„Keďže počas minulej noci a najmä počas dnešného dňa sa k nám od západu dostával výrazne chladnejší vzduch, než sme tu mali vo štvrtok, na horách vo vysokých polohách postupne snežilo a na severe územia snežilo dokonca aj v polohách nad 800 metrov,“ podotýka SHMÚ. 

Viac o téme: PočasieDážďZrážkyMeteorológoviaSHMÚ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO FOTO Domácnosti bez elektriny,
FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ
Domáce
FOTO Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania
Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania meteorológov: Vetrisko a prudký lejak, TU sa majte na pozore
Domáce
Zima klope na dvere:
Zima klope na dvere: Prvý sneh už o pár dní? Meteorológovia varujú pred dvomi zlomovými dátumami
Domáce
undefined
Experti v tom majú jasno: Priniesli presnejšiu predpoveď počasia na zimu! V TOMTO mesiaci príde zvrat
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenské olympijské a športové múzeum má 40 rokov
Slovenské olympijské a športové múzeum má 40 rokov
Zoznam TV
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Prominenti
Odhalenie pamätnej tabule k 80. výročiu vzniku OSN a úlohe Jána Papánka
Odhalenie pamätnej tabule k 80. výročiu vzniku OSN a úlohe Jána Papánka
Správy

Domáce správy

Výdatné zrážky zasiahli celé
Výdatné zrážky zasiahli celé Slovensko: Meteorológovia hlásia extrémne množstvo dažďa
Domáce
FOTO Meteorológovia varujú pred silným
Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách: Platia výstrahy prvého stupňa
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Domáce
Vo Zvolene sa 31. októbra uskutoční tradičná Dušičková slávnosť v Záhrade spomienok
Vo Zvolene sa 31. októbra uskutoční tradičná Dušičková slávnosť v Záhrade spomienok
Banská Bystrica

Zahraničné

Dáhbija Benkiredová (27) bola
Vo Francúzsku odsúdili Alžírčanku za vraždu a znásilnenie školáčky Loly (12†) na doživotie
Zahraničné
Brazília varuje pred zásahom
Brazília varuje pred zásahom USA vo Venezuele: Obáva sa zničujúcich následkov pre Južnú Ameriku
Zahraničné
FOTO Brazílska influencerka Mellisa Saidová
Influencerku z Brazílie dobehla TEMNÁ minulosť: Polícia ODHALILA jej drogový gang! Mladá žena je na úteku
Zahraničné
lietadlová loď USS Gerald
USA vysielajú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford do Latinskej Ameriky na boj proti kartelom
Zahraničné

Prominenti

Roman Kemp, Martin Kemp
Desivé ZRANENIE slávneho speváka: Motorová píla mu ODREZALA PRSTY... Z opisu nehody mrazí!
Zahraniční prominenti
Zatiaľ čo Belohorcová sprevádzala
Podlý neverník Hájek: Kým Belohorcová hviezdila na módnej šou, on si užíval s milenkou v ich dome
Domáci prominenti
Pilčík Noro v relácii
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Domáci prominenti
Americká herečka a komička
Slávna herečka výrazne SCHUDLA: Pýši sa VYRYSOVANÝM bruškom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mladá žena zarába 10-tisíc
Zarába viac než doktori či právnici: Stačilo predávať… svoj POT?! Internet je znechutený, diváci mali žalúdok na vode
Zaujímavosti
TOTO sú 3 znamenia
TOTO sú 3 znamenia zverokruhu najviac ohrozené jesennými virózami!
vysetrenie.sk
Dcéra nemeckého veliteľa Heinricha
Pozrel si dokument o Himmlerovi a zostal v ŠOKU: Roky žil v nevedomosti! Zistil TEMNÉ tajomstvo vlastnej rodiny
Zaujímavosti
FOTO Táto žena má v
Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné?
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)
Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!

Šport

Šláger Nitry so Slovanom plný gólov a obratov: Drámu pod Zoborom rozhodli až nájazdy
Šláger Nitry so Slovanom plný gólov a obratov: Drámu pod Zoborom rozhodli až nájazdy
Tipsport liga
FOTO Životný zážitok mamy Davida Beckhama: Internet dojali milé zábery zo stretnutia s Messim
FOTO Životný zážitok mamy Davida Beckhama: Internet dojali milé zábery zo stretnutia s Messim
Ostatné
Nováčik na senzačný triumf nenadviazal: Žilinskí vlci ovládli gólovú prestrelku na ľade Prešova
Nováčik na senzačný triumf nenadviazal: Žilinskí vlci ovládli gólovú prestrelku na ľade Prešova
Tipsport liga
Zdolala aj český talent: Pohánková ovládla skupinu a suverénne postúpila do semifinále!
Zdolala aj český talent: Pohánková ovládla skupinu a suverénne postúpila do semifinále!
WTA

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Výber receptov
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy

Technológie

Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Sponzorovaný obsah
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Veda a výskum
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Technológie
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Apple

Bývanie

Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Pre kutilov

Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partneri nám často ukazujú to, čo nechceme vidieť v sebe, prečo to však trpíme? Zrkadlový efekt vo vzťahoch môže ublížiť
Partnerské vzťahy
Partneri nám často ukazujú to, čo nechceme vidieť v sebe, prečo to však trpíme? Zrkadlový efekt vo vzťahoch môže ublížiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brazílska influencerka Mellisa Saidová
Zahraničné
Influencerku z Brazílie dobehla TEMNÁ minulosť: Polícia ODHALILA jej drogový gang! Mladá žena je na úteku
Generálporučík Alexander Sollfrank
Zahraničné
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Donald Trump
Zahraničné
Sankcie Trumpa by mohli natrvalo odrezať Maďarsko a Slovensko od ruskej ropy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati

Ďalšie zo Zoznamu