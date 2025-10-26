Otcovia, POZOR: V TOMTO prípade sa vám v práci kráti nárok na dovolenku! Poriadne si všetko prepočítajte

BRATISLAVA – Otcovia, ktorí zostávajú s deťmi doma, nie sú už ničím neobvyklým a túto možnosť využíva čím ďalej, tým viac mužov. Rozlišovať však treba medzi otcovskou a rodičovskou dovolenkou. To, na ktorej z nich dvoch otec dieťaťa formálne je, ako aj doba jej trvania, má totiž dopady na to, či sa otcovi – zamestnancovi - kráti nárok na riadnu dovolenku u jeho zamestnávateľa.
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál vysvetli, že podľa zákona patrí otcovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Zároveň tiež platí, že otcovi patrí rodičovská dovolenka až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. „Doba otcovskej dovolenky sa na účely priznania riadnej dovolenky považuje za výkon práce podľa § 144a ZP. Dovolenka za tieto dni sa zamestnancovi nekráti. Aj podľa § 109 ods. 2 ZP sa dovolenka zamestnancovi nekráti za obdobie otcovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 ZP,“ vysvetli.
Pozor však na rozdiel - doba tzv. rodičovskej dovolenky sa totiž nepovažuje za výkon práce. Dovolenka za tieto dni sa tak zamestnancovi kráti.
Príkladom je prípad otca, ktorému sa dieťa narodilo 6.2.2025. Otec - zamestnanec, bol na otcovskej dovolenke od 11.2.2025 do 24.2.2025 - a poberal dva týždne materské zo Sociálnej poisťovne. Aktuálne je - podľa vyjadrenia zamestnávateľa - na rodičovskej dovolenke od 10.6.2025 do 8.12.2025 - a ďalej poberá materské zo SP (26 týždňov). Otázka znie, či zamestnávateľ postupuje správne a ako sa oteckovi za rok 2025 kráti nárok na riadnu dovolenku.
Mihál v tom má jasno. Muž bol na otcovskej dovolenke v období od 11.2.2025 do 24.2.2025 a od 10.6.2025 do 20.8.2025, kedy dieťa dovŕšilo celých 28 týždňov veku (dieťa sa narodilo 6.2.2025).
Zvyšok času - od 21.8.2025 do 8.12.2025, je na rodičovskej dovolenke. Počas rodičovskej dovolenky zamešká „iba“ 78 dní. A pretože počas roka 2025 kvôli rodičovskej dovolenke zameškal menej ako 100 dní, nárok na riadnu dovolenku za rok 2025 sa mu nekráti.