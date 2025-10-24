Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty

BANSKÁ BYSTRICA - Hľadáte efektívny spôsob, ako rozšíriť svoj tím o kvalitných ľudí bez zdĺhavého výberového procesu? Kariéra EXPO Banská Bystrica vám ponúka priestor na osobné stretnutia s kandidátmi, ktorí majú chuť rásť, rozvíjať sa a posunúť vašu firmu ďalej.
Po úspešných podujatiach v Nitre, Žiline, Košiciach a Bratislave sa veľtrh vracia 19. novembra 2025 do Hotela Dixon v Banskej Bystrici. Ide o jedinečnú príležitosť, ako:
- predstaviť svoju značku ako atraktívneho zamestnávateľa,
- osloviť stovky motivovaných uchádzačov z rôznych odborov,
- nadviazať nové kontakty a posilniť regionálne HR partnerstvá,
- urýchliť nábor bez potreby prechádzať stovky životopisov.
Staňte sa vystavovateľom a buďte súčasťou podujatia, ktoré spája firmy s ich budúcimi kolegami. Kariéra EXPO, miesto, kde sa stretáva talent s príležitosťou.
Zaregistrujte sa ako vystavovateľ ešte dnes a rezervujte si svoje miesto medzi TOP zamestnávateľmi z rôznych odvetví. Predbehnite konkurenciu a prilákajte zaujímavých pracovníkov práve k sebe.
Prečo sa zúčastniť Kariéra EXPO v Banskej Bystrici?
Ako vystavovateľ získate jedinečnú príležitosť posilniť svoju značku a efektívne rozšíriť tím. Tu je 5 dôvodov, prečo sa vám účasť oplatí:
1. Budujte silný employer branding
Vaša účasť na Kariéra EXPO ukáže, že ste aktívny zamestnávateľ, ktorý hľadá talenty a rozvíja svoj tím. Získate dôveru aj rešpekt uchádzačov.
2. Predstavte firmu v tom najlepšom svetle
Využite vlastný stánok na prezentáciu vašej firemnej kultúry, úspechov, benefitov a pracovných príležitostí. Urobte prvý dojem, ktorý si uchádzači zapamätajú.
3. Spojte sa priamo s motivovanými kandidátmi
Na jednom mieste stretnete desiatky ľudí, ktorí aktívne hľadajú nové pracovné príležitosti – bez nutnosti triediť stovky životopisov.
4. Zjednodušte a zrýchlite nábor
Osobný rozhovor vám napovie viac ako motivačný list. Už po pár minútach zistíte, či kandidát zapadne do vášho tímu.
5. Získajte extra marketingovú viditeľnosť
Vaša značka sa objaví v oficiálnych propagačných kanáloch Kariéra EXPO, čím sa zviditeľníte nielen medzi návštevníkmi, ale aj v širšej verejnosti.