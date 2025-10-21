Holandsko nám môže poriadne zavariť! Dôvodom je kontroverzná novela ústavy! V hre je ŽALOBA

BRATISLAVA/AMSTERDAM – Zmena ústavy ešte môže byť pre nás problémom. V hre je totiž možnosť, že Holandsko nás kvôli nedávnej novele zažaluje pred Európskym súdnym dvorom.
Vyplýva to z uznesenia holandského parlamentu zo 16. októbra, na ktoré upozornil denník Sme. Holandský parlament sa v dokumente odvoláva na článok 259 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého "ak sa členský štát domnieva, že iný členský štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie."
Skupina holandských poslancov v uznesení spomína novelu slovenskej ústavy, ktorá postavila národné právo nad právo Európskej únie a obmedzila práva LGBTI ľudí.
A hoci samotný holandský parlament Slovensko nemôže žalovať, uznesením však vyzýva vládu, aby takúto žalobu podala. Tá to totiž urobiť môže. Podľa zmluvy o fungovaní EÚ musí štát pred podaním žaloby predložiť sťažnosť Európskej komisii, ktorá si má v rámci kontradiktórneho konania vypočuť pozície oboch štátov. „Ak Komisia nevydá toto stanovisko do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec predložená, môže sa vec podať na Súdny dvor Európskej únie aj bez stanoviska Komisie,“ uvádza sa v zmluve.
NR SR koncom septembra schválila vládnu novelu Ústavy SR a podpísal ju aj prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - mužské a ženské. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.