Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Holandsko nám môže poriadne zavariť! Dôvodom je kontroverzná novela ústavy! V hre je ŽALOBA

Na snímke Ústava Slovenskej republiky Zobraziť galériu (2)
Na snímke Ústava Slovenskej republiky (Zdroj: TASR/Jakub Kotian )
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA/AMSTERDAM – Zmena ústavy ešte môže byť pre nás problémom. V hre je totiž možnosť, že Holandsko nás kvôli nedávnej novele zažaluje pred Európskym súdnym dvorom.

Vyplýva to z uznesenia holandského parlamentu zo 16. októbra, na ktoré upozornil denník Sme. Holandský parlament sa v dokumente odvoláva na článok 259 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého "ak sa členský štát domnieva, že iný členský štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie."

Skupina holandských poslancov v uznesení spomína novelu slovenskej ústavy, ktorá postavila národné právo nad právo Európskej únie a obmedzila práva LGBTI ľudí.

Parlament v pléne schválil novelu ústavy rovnými 90 hlasmi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)


A hoci samotný holandský parlament Slovensko nemôže žalovať, uznesením však vyzýva vládu, aby takúto žalobu podala. Tá to totiž urobiť môže. Podľa zmluvy o fungovaní EÚ musí štát pred podaním žaloby predložiť sťažnosť Európskej komisii, ktorá si má v rámci kontradiktórneho konania vypočuť pozície oboch štátov. „Ak Komisia nevydá toto stanovisko do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec predložená, môže sa vec podať na Súdny dvor Európskej únie aj bez stanoviska Komisie,“ uvádza sa v zmluve.

NR SR koncom septembra schválila vládnu novelu Ústavy SR a podpísal ju aj prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - mužské a ženské. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
 

Viac o téme: Novela ústavyHolandskoÚstava SRŽaloba
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Veroniky Remišovej o aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Veroniky Remišovej o aktuálnej politickej situácii
Správy
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Prominenti
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Padol verdikt v
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Domáce
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje:
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje: Poslanci diskutujú o školstve a viacerých zmenách v zákonoch
Domáce
Na snímke Ústava Slovenskej
Holandsko nám môže poriadne zavariť! Dôvodom je kontroverzná novela ústavy! V hre je ŽALOBA
Domáce
Strelec Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku na premiéra: Spoznal svoj trest
Strelec Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku na premiéra: Spoznal svoj trest
Banská Bystrica

Zahraničné

Donald Trump a Volodymyr
Krik a vulgarizmy: Unikli detaily schôdzky Trumpa so Zelenským! Napätie a drsná hádka
Zahraničné
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO,
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc
Zahraničné
Pápež František a Edoardo
Vatikán sa zahalil do SMÚTKU! Zomrel blízky kardinál pápeža Františka
Zahraničné
Španieli majú toho dosť:
Španieli majú toho dosť: V Európe by chceli zakázať výmenu zimného a letného času!
Zahraničné

Prominenti

FOTO ODVÁŽNY outfit hviezdnej herečky:
ODVÁŽNY outfit hviezdnej herečky: Ukázala bradavky!
Zahraniční prominenti
Barbie Ferreira
Kúzelná premena známej herečky: Nosila XXL a teraz...hviezdi v spodnej bielizni!
Zahraniční prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Domáci prominenti
Vášáryová v rádiu DOURÁŽALA
Vášáryová v rádiu DOURÁŽALA Čechov: Poslala ich do hája... Líder Iné Kafé ju poslal na LIEČENIE!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nie všetky infarkty prichádzajú
Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?
Zaujímavosti
FOTO V austrálskej púšti dopadol
Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?
Zaujímavosti
Šokujúci objav pod vlastným
Šokujúci objav pod vlastným domom: Muž objavil temné miestnosti, ktoré by ste nechceli navštíviť! Krv, pleseň... HRÔZA!
Zaujímavosti
Najväčšie raňajkové omyly: Čo
Najväčšie raňajkové omyly: Čo vyzerá zdravo, ale nie je
vysetrenie.sk

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce

Ekonomika

Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)

Šport

VIDEO Fantastický výkon Juraja Slafkovského: Dal tretí gól a vyhlásili ho za prvú hviezdu!
VIDEO Fantastický výkon Juraja Slafkovského: Dal tretí gól a vyhlásili ho za prvú hviezdu!
Juraj Slafkovský
VIDEO Senzácia je na svete: Tím z dedinky s tisíc obyvateľmi sa stal majstrom v ťažkej európskej lige!
VIDEO Senzácia je na svete: Tím z dedinky s tisíc obyvateľmi sa stal majstrom v ťažkej európskej lige!
Ostatné
Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Ostatné
Bartečko sa usadil v USA: Slovenský hokej sledujem iba málo, nemám prehľad o hráčoch ani o lige
Bartečko sa usadil v USA: Slovenský hokej sledujem iba málo, nemám prehľad o hráčoch ani o lige
Slovensko

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Kariérny rast
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Výber receptov

Technológie

V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Android
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Veda a výskum
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Armádne technológie
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Veda a výskum

Bývanie

Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)

Pre kutilov

Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jeden produkt, ktorý odporúčajú make-up artistky mať po ruke: Vďaka nemu budete vždy vyzerať dobre, aj keď sa tak necítite
Krása
Jeden produkt, ktorý odporúčajú make-up artistky mať po ruke: Vďaka nemu budete vždy vyzerať dobre, aj keď sa tak necítite
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Padol verdikt v
Domáce
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Donald Trump a Volodymyr
Zahraničné
Krik a vulgarizmy: Unikli detaily schôdzky Trumpa so Zelenským! Napätie a drsná hádka
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO,
Zahraničné
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc
Na snímke Ústava Slovenskej
Domáce
Holandsko nám môže poriadne zavariť! Dôvodom je kontroverzná novela ústavy! V hre je ŽALOBA

Ďalšie zo Zoznamu