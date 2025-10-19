Hasiči lokalizovali požiar hospodárskej budovy: Plamene sa rozšírili aj na susedný pozemok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
DUBNICA NAD VÁHOM - Deväť profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom a Trenčína zasahuje pri požiari hospodárskej budovy pri rodinnom dome v Dubnici nad Váhom. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Udalosť podľa neho nahlásili okolo 13.30 h, požiar sa postupne z hospodárskej budovy rozšíril aj na susedný pozemok. Krátko po 16.30 h hasiči požiar lokalizovali. Pri udalosti sa nikto nezranil, profesionálnym hasičom asistujú dva dobrovoľné hasičské zbory.