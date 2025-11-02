Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Oprášte svoje vedomosti z totality: Viete priradiť prezývky zo zoznamu ŠtB k známym osobnostiam?

Spomeniete si, ako sa vyskytovali známe osobnosti v zoznamoch ŠtB?
Spomeniete si, ako sa vyskytovali známe osobnosti v zoznamoch ŠtB? (Zdroj: TASR/AP/Darko Bandic, Jaroslav Novák, Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA/PRAHA - Vedeli by ste priradiť "stratenú prezývku" k dnes verejne činnej osobnosti? Ústav pamäti národa (ÚPN) po páde režimu po roku 1989 zverejnil zväzky o figúrach v rámci Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Tieto zväzky odhalili, okrem iného, aj pseudonymy a krycie mená ľudí, ktorí sú dnes známi z politiky, kultúry či verejného života. Otestujte si v našom kvíze, ako dobre poznáte ich tajné identity z čias totality.

Viac o téme: PoliticiKvízPrezývkyŠtBZnámi ľudiaŠtátna bezpečnosťSpeváci
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ste v obraze? Otestujte
Ste v obraze? Otestujte svoje vedomosti v našom týždennom KVÍZE o aktuálnych udalostiach!
Domáce
KVÍZ o Nore Mojsejovej:
KVÍZ o Nore Mojsejovej: Trúfnete si na naň? Nedajte sa oje*ať!
novinky.sk
KVÍZ Rozoznáte, či ide
KVÍZ Rozoznáte, či ide o fakt alebo mýtus? Tieto otázky potrápia pamäť, už tretia dá mnohým zabrať!
plnielanu.sk
Adela Vinczeová oslavuje 45.
Adela Vinczeová oslavuje 45. narodeniny: KVÍZ Viete o nej všetko? Dokážte to!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Zoznam TV
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Zoznam TV
Eduard Šedivý po domácej prehre Košíc s Nitrou
Eduard Šedivý po domácej prehre Košíc s Nitrou
Zoznam TV

Domáce správy

Oprášte svoje vedomosti z
Oprášte svoje vedomosti z totality: Viete priradiť prezývky zo zoznamu ŠtB k známym osobnostiam?
Domáce
FOTO Vozidlo viedol 83-ročný vodič
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Dôchodca z Popradu (†64) neprežil zrážku s osobným vozidlom, vodič bol ešte STARŠÍ!
Domáce
FOTO Vráťte sa v ČASE:
Vráťte sa v ČASE: Budova Slovenskej televízie slávi jubileum, porovnanie jej stavu kedysi a dnes priam trhá srdce
Domáce
Zásahy do koryta Vydrice v Bratislave: Úrady preverujú nebezpečné úpravy, hrozí riziko povodní
Zásahy do koryta Vydrice v Bratislave: Úrady preverujú nebezpečné úpravy, hrozí riziko povodní
Bratislava

Zahraničné

FOTO Prezident Bieloruska v prírodnej
Slová plné ODPORU a ZNECHUTENIA, Lukašenko považuje Európu za SMRADĽAVÝ kontinent: Len nám berú čistý vzduch!
Zahraničné
FOTO Požiar zničil hlavnú budovu
Tragédia vo Francúzsku: Požiar zničil hlavnú budovu kláštora Mont-Dieu, národná pamiatka je v ruinách
Zahraničné
Cestujúci boli pobodaní v
Útok nožom vo vlaku v Anglicku: jedného muža prepustili bez obvinení, druhý zostáva podozrivý
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse
Zahraničné

Prominenti

10. výročie známej značky
Karina z Oteckov to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Domáci prominenti
CELÁ FOTO VNÚTRI! Teyana Taylor
MEGA odvaha slávnej krásky: Na červenom koberci ukázala prsia aj gaťky!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Zdena Studenková na odovzdávaní
Studenková na odovzdávaní českých Cien Thálie: Prevzala si cenu a očarila vzhľadom!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI Andrea Verešová
Na toto sa treba pripraviť! Andrea Verešová takmer NAHÁ: Fú, to sú ale kokosy
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete viac vášne v
Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, zrejme vám hrozí OVEĽA vážnejšia diagnóza: Ukazuje nová štúdia
vysetrenie.sk
Neuspokojil sa s rozprávkovou
Neuspokojil sa s rozprávkovou výhrou: Muž vyhral takmer 200 miliónov eur, teraz žaluje lotériu! Chce VIAC
Zaujímavosti
Profesionálna upratovačka prezradila trik,
Profesionálna upratovačka prezradila trik, po ktorom sa rúra leskne ako nová: Nepotrebujete ani chémiu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tipsport liga
Dráma až do poslednej minúty: O'Connor vystrelil Slovanu ďalšie domáce víťazstvo
Dráma až do poslednej minúty: O'Connor vystrelil Slovanu ďalšie domáce víťazstvo
Tipsport liga
Trápenie Trenčína nemá konca: Trnavský Spartak potiahol za hladkou výhrou trojgólový hrdina
Trápenie Trenčína nemá konca: Trnavský Spartak potiahol za hladkou výhrou trojgólový hrdina
Niké liga
Dvojgólový Haaland nasmeroval Manchester City k cennej výhre, West Ham pokoril Newcastle
Dvojgólový Haaland nasmeroval Manchester City k cennej výhre, West Ham pokoril Newcastle
Premier League

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
Bezpečnosť
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Bezpečnosť
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Oprášte svoje vedomosti z
Domáce
Oprášte svoje vedomosti z totality: Viete priradiť prezývky zo zoznamu ŠtB k známym osobnostiam?
Vozidlo viedol 83-ročný vodič
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Dôchodca z Popradu (†64) neprežil zrážku s osobným vozidlom, vodič bol ešte STARŠÍ!
Prezident Bieloruska v prírodnej
Zahraničné
Slová plné ODPORU a ZNECHUTENIA, Lukašenko považuje Európu za SMRADĽAVÝ kontinent: Len nám berú čistý vzduch!
Požiar zničil hlavnú budovu
Zahraničné
Tragédia vo Francúzsku: Požiar zničil hlavnú budovu kláštora Mont-Dieu, národná pamiatka je v ruinách

Ďalšie zo Zoznamu