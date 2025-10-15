Muž sa v Petržalke vyhrážal bývalej priateľke, čelí obvineniu

BRATISLAVA - Obvineniu čelí 28-ročný Christian Š. z Považskej Bystrice, ktorý sa násilne správal k svojej 22-ročnej bývalej priateľke. Polícia ho zadržala cez víkend v noci v jednom z bytov na Ulici Ondreja Štefanku v bratislavskej Petržalke. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Muž mal ženu v byte na deviatom poschodí fyzicky napádať, obmedzovať jej osobnú slobodu a vyhrážať sa jej zabitím. Z bytu bolo počuť krik a volanie o pomoc. Na miesto bol privolaný aj policajný vyjednávač. Muž po komunikácii s policajtmi pustil svoju bývalú priateľku na chodbu. Vtedy sa polícii podarilo dostať do bytu a páchateľa zadržať.
Muž čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom obmedzovania osobnej slobody, porušovania domovej slobody a trestným činom nebezpečného vyhrážania. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody vo výške štyri až desať rokov. Na rozhodnutie čaká vo výkone väzby.