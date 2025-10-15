Záhadným Tribečom vedie nový chodník: Snáď sa na ňom nestratíte!

Pohorie Tribeč, opradené legendami o nevysvetliteľných javoch a záhadných zmiznutiach, dostalo novú turistickú atrakciu. V piatok 10.10. o 10. hodine v obci Zlatno oficiálne otvorili Tajomný chodník Tribečom. Ide o zážitkový projekt, ktorý spája turistiku, históriu a tajomné príbehy pohoria.
