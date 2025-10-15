Polícia hľadá svedkov nehody na priechode pre chodcov v Hlohovci

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
HLOHOVEC - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok 10. októbra na priechode pre chodcov na ulici SNP v Hlohovci. Po nehode skončila 71-ročná chodkyňa s viacerými zraneniami v nemocnici. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodička osobného auta Škoda Octavia jej pravdepodobne nedala prednosť a pravou prednou časťou vozidla do nej narazila. Staršiu ženu museli záchranári previezť do nemocnice,“ priblížili policajti. Dopravná nehoda sa stala krátko pred 16.00 h.
Polícia apeluje na svedkov nehody, aby ju kontaktovali na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo prišli osobne na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave.