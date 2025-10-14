Zakázať používanie vizuálnych pomôcok v pléne je podľa Matoviča šikanózne

BRATISLAVA - Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje návrh zakázať používanie vizuálnych pomôcok v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR. Označil to za šikanóznu praktiku. Koalícia chce tento návrh presadiť v novele zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú má definitívne prebrať na aktuálnej schôdzi. V súčasnosti rokovací poriadok zakazuje vnášať do sály vizuálne pomôcky, poslanci však mohli používať tie, ktoré si vyrobili v pléne.
„Idú pokračovať v šľapajach Andreja Danka (SNS), ktorý začal takú, by som povedal, svätú vojnu proti vizuálnym pomôckam a v tom čase najmä proti horalkám v parlamente a bolo to niekde plus-mínus deväť alebo desať rokov dozadu,“ uviedol Matovič na utorkovej tlačovej konferencii. Zmena podľa neho vtedy prišla v reakcii na jeho hnutie, ktorého poslanci sa snažili cez obrazové pomôcky vizualizovať problémy a kritiku vlády, napríklad keď priniesli do pléna igelitku s bankovkami alebo rôzne nápisy. „Bolo im to nepríjemné, tak nám zakázali vizuálne pomôcky, ale dovolili nám si vizuálne pomôcky vyrobiť, respektíve zabudli myslieť na situáciu, že si ich môžeme teoreticky aj fixkou a papierom vyrobiť,“ skonštatoval.
Zákaz označil za šikanózu
Používanie vizuálnych pomôcok je podľa Matoviča správne, zákaz označil za šikanóznu praktiku. Informoval, že v minulosti šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš dostal pokutu za to, že prišiel do rokovacej sály v tričku s politickým odkazom.
Koalícia pripravuje pozmeňujúci návrh k novele rokovacieho poriadku parlamentu. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) povedal, že chcú presadiť, aby sa v pléne nemohli používať obrazové pomôcky. „Teraz je úprava taká, že ak si niečo vyrobíte v pléne, tak to môžete použiť. To, ako to zneužíva poslanec Igor Matovič (Slovensko - Za ľudí) a jeho kolegovia, nás vedie k tomu, že prichádzame so zmenou, že nebudeme dovoľovať nič,“ priblížil v utorok Gašpar.